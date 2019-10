幸福曬愛 Hayley Paige來台秀HEARTS ON FIRE聯名婚戒

2019-10-18 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



婚紗天后Hayley Paige來台,發表HEARTS ON FIRE x Hayley Paige聯名珠寶系列,Hayley Paige以俐落的亮粉紅色套裝帶來婚嫁的幸福心情,她希望以不設限的初衷,創作生活中也可自在搭配的婚戒。

才剛被體適能教練男友Conrad Louis求婚成功的Hayley Paige,全身散發著粉紅泡泡的甜蜜感,她左手戴著婚戒,是以BEHATI SAY IT YOUR WAY單鑽戒指做為mix & match的戒環,可混搭配戴或拆開,延續了被求婚的驚喜,也感動於未婚夫的創意。參與電視實境秀「Hayley Ever After」與「我的夢幻婚紗(Say Yes to the Dress)」等節目的Hayley Paige,和HEARTS ON FIRE的合作是人生中第一次設計珠寶,她最喜歡BRING THE DRAMA所呈現的線條,讓手指展現流線的纖長美感,SLOANE PICOT FLOATING DIAMOND則是相對具有挑戰性,要讓鑽石完美鑲嵌、維持細緻的懸浮美感,是精湛之作。

而HEARTS ON FIRE x Hayley Paige聯名珠寶系列最大的特色,在於Hayley Paige融入了婚紗的時髦與時尚感,顯得年輕、也適合日常配戴,目前台灣引進了白K金、玫瑰金等受歡迎的款式,都是HEARTS ON FIRE以「全世界車工最完美的鑽石」帶來的優雅精緻設計,行銷副總裁Stephanie Evans Greene說道,每一只戒指都將婚紗本身的氛圍或個性,轉換成可每天配戴的隨身珠寶,單獨配戴、層疊混搭,都有獨屬於己的穿搭方式。

