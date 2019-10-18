幸福曬愛 Hayley Paige來台秀HEARTS ON FIRE聯名婚戒

婚紗天后Hayley Paige來台，發表HEARTS ON FIRE x Hayley Paige聯名珠寶系列，Hayley Paige以俐落的亮粉紅色套裝帶來婚嫁的幸福心情，她希望以不設限的初衷，創作生活中也可自在搭配的婚戒。
才剛被體適能教練男友Conrad Louis求婚成功的Hayley Paige，全身散發著粉紅泡泡的甜蜜感，她左手戴著婚戒，是以BEHATI SAY IT YOUR WAY單鑽戒指做為mix & match的戒環，可混搭配戴或拆開，延續了被求婚的驚喜，也感動於未婚夫的創意。參與電視實境秀「Hayley Ever After」與「我的夢幻婚紗（Say Yes to the Dress）」等節目的Hayley Paige，和HEARTS ON FIRE的合作是人生中第一次設計珠寶，她最喜歡BRING THE DRAMA所呈現的線條，讓手指展現流線的纖長美感，SLOANE PICOT FLOATING DIAMOND則是相對具有挑戰性，要讓鑽石完美鑲嵌、維持細緻的懸浮美感，是精湛之作。
而HEARTS ON FIRE x Hayley Paige聯名珠寶系列最大的特色，在於Hayley Paige融入了婚紗的時髦與時尚感，顯得年輕、也適合日常配戴，目前台灣引進了白K金、玫瑰金等受歡迎的款式，都是HEARTS ON FIRE以「全世界車工最完美的鑽石」帶來的優雅精緻設計，行銷副總裁Stephanie Evans Greene說道，每一只戒指都將婚紗本身的氛圍或個性，轉換成可每天配戴的隨身珠寶，單獨配戴、層疊混搭，都有獨屬於己的穿搭方式。
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列共4款單鑽戒指、15款造型線戒珠寶，以Hayley Paige從自有品牌的禮服系列HARLEY、SLOANE、BEHATI等延伸，HARLEY系列以交叉或V字線條來呼應婚紗腰身、抓褶設計；SLOANE相形簡約，發展為戒圈細窄的四爪鑲嵌單鑽戒指，並在鑲座側邊鑲嵌小鑽或粉紅剛玉；而BEHATI帶有波西米亞風格的手工珠飾、層疊蕾絲等禮服元素，變換為BEHATI SAY IT YOUR WAY鑽石戒指，配鑽以由小至大的層次感圍繞中央主鑽，奢華瑰麗，Conrad Louis以此款式成功求婚，也驚喜現身發表會現場，是甜蜜幸福的實境秀。
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