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祥富水產火鍋全台最大店在中和 深夜也能吃活海鮮

2019-10-18 17:34聯合報 記者江佩君／即時報導

環球購物中心（Global Mall）新北中和再添兩大話題餐飲，包括「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店以旗艦店型登場是北部首發，以及「燒肉LIKE」新北首店。當中祥富水產更是營業到凌晨2點，是夜貓族火鍋控的新去處，也是環球購物中心各店目前營業最晚的深夜餐廳。

「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店進駐中和環球B2。圖／環球購物中心提供
「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店進駐中和環球B2。圖／環球購物中心提供
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「祥富水產沙茶火鍋超市」 營業至凌晨2點滿足夜貓族火鍋控

「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店北部首店落腳環球購物中心中和店B2，也是目前全台最大店，店型更顯氣勢，近180坪、共有220個座位，提供160多種食材，更引進4個活海鮮展示櫃。海鮮由位於前鎮漁港的母公司直送龍蝦、龍虎石斑、活黑盤鮑魚等活海鮮，以純海水養殖，現點現撈現煮，不需遠赴漁港，就可以品嚐到新鮮海鮮，且價格更為市場行情的近半價，是祥富水產火鍋超市受歡迎的原因。

慶祝開幕，即日起至11月16日消費滿888元即可享「超殺双享購」，波士頓龍蝦一份(半隻)188元、活鮑魚2顆188元。看準消夜也是火鍋的熱門時段，將營業時間延長至凌晨2點，更加碼宵夜場優惠，即日起至11月30日，晚上9點半以後入場，消費滿888元即送嚴選大干貝2份共4顆。

環球中和的「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店提供160多種食材。圖／環球購物中心提供
環球中和的「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店提供160多種食材。圖／環球購物中心提供
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「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店近180坪、共有220個座位。圖／環球購物中心提供
「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店近180坪、共有220個座位。圖／環球購物中心提供
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環球中和「祥富水產沙茶火鍋超市」，即日起至11月16日消費滿888元即可享「超殺...
環球中和「祥富水產沙茶火鍋超市」，即日起至11月16日消費滿888元即可享「超殺双享購」，波士頓龍蝦一份(半隻)188元、活鮑魚2顆188元。圖／環球購物中心提供
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「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店北部首店落腳環球購物中心中和店B2。圖／環球購物中...
「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店北部首店落腳環球購物中心中和店B2。圖／環球購物中心提供
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中和環球的「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店引進4個活海鮮展示櫃。圖／環球購物中心提...
中和環球的「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店引進4個活海鮮展示櫃。圖／環球購物中心提供
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新北首家「燒肉LIKE」開幕日50元享牛五花套餐

掀起單人燒肉旋風的「燒肉LIKE」，首度進軍新北市、進駐中和環球B2，以輕快、年輕的明亮色調打造49席座位，滿足個人獨享或家庭親子聚餐。此外看準中和店的親子客群，推出中和獨家兒童套餐「燒肉LIKE咖哩兒童餐」，推薦價130元。

慶祝開幕，「燒肉LIKE」推出系列優惠活動，10月19日開幕當天，推出「一日快閃活動」，前290名消費者以50元銅板價，就能享「牛五花套餐(200g)」；10月20日至21日，單筆消費滿300元可立即享9折優惠，再加碼送9折優惠券。

中和環球「燒肉LIKE」推出獨家兒童套餐「燒肉LIKE咖哩兒童餐」，推薦價130...
中和環球「燒肉LIKE」推出獨家兒童套餐「燒肉LIKE咖哩兒童餐」，推薦價130元。圖／環球購物中心提供
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「燒肉LIKE」首度進軍新北市，進駐中和環球店B2。圖／環球購物中心提供
「燒肉LIKE」首度進軍新北市，進駐中和環球店B2。圖／環球購物中心提供
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「燒肉LIKE」首度進軍新北市，進駐中和環球B2。圖／環球購物中心提供
「燒肉LIKE」首度進軍新北市，進駐中和環球B2。圖／環球購物中心提供
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火鍋海鮮
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