祥富水產火鍋全台最大店在中和 深夜也能吃活海鮮
2019-10-18 17:34
聯合報 記者江佩君
／即時報導
環球購物中心（Global Mall）新北中和再添兩大話題餐飲，包括「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店以旗艦店型登場是北部首發，以及「燒肉LIKE」新北首店。當中祥富水產更是營業到凌晨2點，是夜貓族火鍋控的新去處，也是環球購物中心各店目前營業最晚的深夜餐廳。
「祥富水產沙茶火鍋超市」 營業至凌晨2點滿足夜貓族火鍋控
「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店北部首店落腳環球購物中心中和店B2，也是目前全台最大店，店型更顯氣勢，近180坪、共有220個座位，提供160多種食材，更引進4個活海鮮展示櫃。海鮮由位於前鎮漁港的母公司直送龍蝦、龍虎石斑、活黑盤鮑魚等活海鮮，以純海水養殖，現點現撈現煮，不需遠赴漁港，就可以品嚐到新鮮海鮮，且價格更為市場行情的近半價，是祥富水產火鍋超市受歡迎的原因。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
慶祝開幕，即日起至11月16日消費滿888元即可享「超殺双享購」，波士頓龍蝦一份(半隻)188元、活鮑魚2顆188元。看準消夜也是火鍋的熱門時段，將營業時間延長至凌晨2點，更加碼宵夜場優惠，即日起至11月30日，晚上9點半以後入場，消費滿888元即送嚴選大干貝2份共4顆。
新北首家「燒肉LIKE」開幕日50元享牛五花套餐
掀起單人燒肉旋風的「燒肉LIKE」，首度進軍新北市、進駐中和環球B2，以輕快、年輕的明亮色調打造49席座位，滿足個人獨享或家庭親子聚餐。此外看準中和店的親子客群，推出中和獨家兒童套餐「燒肉LIKE咖哩兒童餐」，推薦價130元。
慶祝開幕，「燒肉LIKE」推出系列優惠活動，10月19日開幕當天，推出「一日快閃活動」，前290名消費者以50元銅板價，就能享「牛五花套餐(200g)」；10月20日至21日，單筆消費滿300元可立即享9折優惠，再加碼送9折優惠券。
留言