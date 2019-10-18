IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光
2019-10-18 17:30
聯合報 記者柯意如
／即時報導
「不不不！不要把這個丟進去！」，在IG看到讓人很想吶喊出來，怎麼有人把草莓起司蛋糕丟火鍋啦？
又到了秋冬吃鍋季節，近日IG網友們瘋傳一款把逼真的草莓蛋糕丟入火鍋的「超鬧照片」，同場加映還有卡布奇諾也倒進去火鍋，這真的能吃嗎？
這家位於永和的超狂餐廳「饗鮮海陸火鍋」，上半年曾推出擬真的「滑漿馬卡龍」、「滑漿棒棒糖」引起話題，內容是以新鮮花枝漿與蝦仁漿做成棒棒糖狀吸引網友分享。2019秋冬新菜長相更狂，湯頭竟然神似草莓起司蛋糕、卡布奇諾奶泡，難怪IG上吃貨們打卡瘋傳，照片都相當逗趣。
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丟入火鍋的「草莓蛋糕」真相，是鹹口味的「草莓起司牛奶湯」湯底，店家以草莓與起司搭配昆布高湯與牛奶調和，IG網友品嘗後認為滋味濃厚創意足，牛奶湯底與肉片跟海鮮涮起來口味也頗搭；「卡布奇諾奶泡」當然也不是真的咖啡，而是卡布奇諾味噌湯，喜歡嘗鮮口感火鍋控有機會可以品嘗看看。詳細營業資訊可到店家粉絲團查詢。
哪裡吃
饗鮮海陸火鍋
新北市永和區中正路133號
套餐依食材不同依照現場菜單食材而定
草莓起司牛奶湯底 點購套餐價+70元
卡布奇諾味噌湯底 點購套餐價+70元
售價僅供參考 以店家門市實際公告為準
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