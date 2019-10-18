阿瘦皮鞋周年慶 消費不限金額周周抽iPhone 11

2019-10-18 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



阿瘦皮鞋A.S.O繼早前推出生日慶，消費滿額抽泰航機票帶動來客成長，本月乘勝追擊在周年慶推出更多活動及優惠，消費不限金額就可參加iPhone 11周周抽，最火紅的氣炸鍋也納入會員點數加購的優惠行列。

今年為阿瘦皮鞋成立67周年，除了進行中的消費滿3千元就可抽泰航機票，即日起至11月20日推出周慶優惠，全館鞋、包商品購買2件以上即享6.5折，可參加天天抽機票、周周抽iPhone 11。而為了讓消費這回饋更有感，阿瘦皮鞋祭出多款點數加購的話題商品，包括米塔3.2L智慧型氣炸鍋原價3,590元，加購價只要1,995元+會員點數300點即可兌換；日本進口「柳宗理餐廚鍋具」，則是最低4.3折就能入手，數量有限，換完為止。