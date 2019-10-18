阿瘦皮鞋周年慶 消費不限金額周周抽iPhone 11
阿瘦皮鞋A.S.O繼早前推出生日慶，消費滿額抽泰航機票帶動來客成長，本月乘勝追擊在周年慶推出更多活動及優惠，消費不限金額就可參加iPhone 11周周抽，最火紅的氣炸鍋也納入會員點數加購的優惠行列。
今年為阿瘦皮鞋成立67周年，除了進行中的消費滿3千元就可抽泰航機票，即日起至11月20日推出周慶優惠，全館鞋、包商品購買2件以上即享6.5折，可參加天天抽機票、周周抽iPhone 11。而為了讓消費這回饋更有感，阿瘦皮鞋祭出多款點數加購的話題商品，包括米塔3.2L智慧型氣炸鍋原價3,590元，加購價只要1,995元+會員點數300點即可兌換；日本進口「柳宗理餐廚鍋具」，則是最低4.3折就能入手，數量有限，換完為止。
除了優惠活動，阿瘦皮鞋也倡導和會員一起顧健康，周慶期間只要是阿瘦會員前往World Gym的任一據點出示會員卡，就可兌換20天體驗會籍，源於阿瘦近年積極投入健康促進、美好生活的兩項目標，也在全台近160間門市導入「動態足壓量測」服務，分析步行習慣，藉此幫助消費者找到最適合的鞋款或鞋墊。此外，阿瘦皮鞋上市全新款A.S.O穩定健康鞋，超輕量材質結合專利鞋墊科技、增高設計，新品也於活動期間同享2件以上6.5折的折扣。
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