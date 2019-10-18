就是明天！六福村搞鬼日 臉部變裝「門票買一送一」

2019-10-18 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



萬聖節熱度攀升，六福村萬聖節活動10月初登場，至今每周末都有萬人入園，各項萬聖節相關商品、餐飲也發燒熱賣，活動兩周銷售已衝破5成。六福村將於明天(10/19)加碼推出「萬聖群魔亂舞主題日」，只要臉部50%以上妝扮入園，就享買一送一優惠。

六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村「萬聖群魔亂舞主題日」，骷髏大軍壓境「快閃遊行」下午1:30將揭開序幕，鬼王將邀請變妝遊客一起跳舞狂歡盡情搞鬼，預計可吸引上萬人齊聚中央噴泉大跳喪屍舞。而活動彩蛋還有「搖擺舞團」，以擬真鬼妝亮相，帶來融合各種不同族群爵士樂所呈現的Swing Dance快閃登場，為鬼影幢幢的墓碑鎮增添歡樂氣氛。

此外，為了吸引更多年輕、愛搞怪的朋友參與變妝遊行，當天只要臉部50%變妝入園就可享有買一送一優惠(原價每人999元)。 另外還有擴大國旅秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園。

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遊行之外，各種搞怪美食也不容錯過，話題性十足的「闇黑爆米花」、以汽水搭配覆盆子與草莓爆爆珠，口感微酸微甜的「惡靈血淚」，搞鬼商品熱賣業績衝破5成。另外，「惡靈餐廳」牛排館預約席次場場爆滿，「血染墓碑鎮主題秀」燈光聲效驚悚逼真，來到墓碑鎮絕不能錯過。