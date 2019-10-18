萬聖節群魔亂舞 六福村10月19日「變妝」入園買一送一

2019-10-18 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



隨著萬聖節氣氛越來越濃，10月初登場的六福村萬聖節活動，至今每周末都有萬人入園體驗，各項萬聖節相關商品、餐飲，兩周銷售已衝破5成。看好萬聖節熱度，六福村10/19加碼再推出「萬聖群魔亂舞主題日」，只要臉部50%以上變妝入園，就享門票買一送一優惠(原價每人999)。

六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村「萬聖群魔亂舞主題日」由下午一點半的骷髏大軍壓境「快閃遊行」揭開序幕，不只欣賞專業級演出，鬼王也將神出鬼沒與遊客互動，邀請「群魔」一起跳舞狂歡盡情搞鬼，預計可吸引上萬人齊聚中央噴泉大跳喪屍舞。而活動彩蛋還有「搖擺舞團」以擬真鬼妝亮相，帶來融合各種不同族群爵士樂所呈現的Swing Dance快閃登場，在美國大西部主街道搖擺舞動，為墓碑鎮增添歡樂氣氛。