美出新高度！迪麗熱巴秀MIKIMOTO全新M系列 放送真心話

2019-10-18 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／即時報導



迪麗熱巴自2018年開始擔任MIKIMOTO亞洲代言人，在不同場合配戴珍珠，為百年品牌重新詮釋優雅珍珠的摩登風貌。今天MIKIMOTO為全新登場的M Collection系列作品拍攝全新形象廣告曝光，迪麗熱巴接受專訪暢言她代言一年來的心得：「我覺得珍珠散發出的溫潤光芒恰到好處；配戴珍珠能讓人看看到你溫潤的氣質、與眾不同的樣子。你在任何一套造型擁有一套非常好的珍珠會給你整體加分不少！」

迪麗熱巴認為她和MIKIMOTO的珍珠冥冥之中就是很有緣份，「珍珠是六月的誕生石，六月也是我的生辰。」而代言品牌以來她也更了解大自然和MIKIMOTO如何成就珍珠的美，「珍珠代表每個人人生中一段時間的一些閱歷，也代表了每個人的個性。尋找珍珠也是不斷探尋自我的一段過程。」