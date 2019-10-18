黃金博物館夜晚的驚艷 藏在白天的精釆之後

2019-10-18 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



黃金博物館開館15年，今年首次推出「金夜太美」，在中秋連假讓遊客感受復古搖擺熱潮，很愛歡迎。時序入秋後，金瓜石的夜也來得比較快，博物館加強戶外照明，並透過燈光視覺設計，勾勒出四連棟日式宿舍建築純粹的美感，夜晚來黃金博更有Fu。

黃金博物館在粉絲頁貼文指出，當閉館時刻來臨，夜色逐漸壟罩博物館園區，一切渲染為只有一種色調的黑。但就像彩蛋藏在電影ending之後，博物館夜晚的驚艷也藏在白天的精釆之後。

時序入秋後，金瓜石的夜也來得比較快。博物館目前已對戶外照明進行加強，讓大家在閉館之前能安心行走於戶外空間，同時也透過燈光視覺設計，將四連棟日式宿舍呈現迥異於白天的另一種風貌，藉由光影勾勒出建築本身單純的輪廓與型態表現一種純粹的美感。

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四連棟戶外照明的時間目前為下午5點至8點半，博物館也會視實際情況進行時間調整，停留比較晚的金粉們，不妨感受一下博物館與眾不同夜間驚艷。