台灣芭樂何時裝箱輸美？ 農糧署：馬上就可以

2019-10-18 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



台灣芭樂將可外銷美國。圖／防檢局提供 分享 facebook

經過十年的協商溝通，美國農業部動植物檢疫局，在美東時間10月16日預刊台灣芭樂輸銷美國的檢疫規定，17日正式公告生效，准許台灣芭樂輸美。究竟什麼時候第一批台灣芭樂可以正式裝箱運輸，農委會農糧署今天表示馬上就可以。

農委會今天召開檳榔轉作扁實檸檬記者會。農糧署長胡忠一表示，我國芭樂外銷最大的出口國是加拿大，占我國芭樂出口的60到70%間，我國向美國提出申請也審查好幾年，日本還在審查中。

胡忠一說，過去駐日期間跟日本談，日本人說有很多國家向日本申請有150多個產品，人手不足，沒辦法很快同意。但美國很快，美國從審查後到前天公布，台灣芭樂也能到美國去。屆時美國與加拿大，都會是我國芭樂最重要的市場。他說，美國沒有芭樂，今後高雄、台南、彰化的芭樂可以出口，農民收益可以得到確保。

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現場媒體記者詢問，台灣芭樂什麼時候可以裝箱運輸，胡忠一說，馬上就可以了，目前都在生產；他說，希望日本更近的市場可以很快打開。

據了解，現階段美國的進口芭樂，來源最大宗為墨西哥芭樂。

台灣外銷芭樂出口最大宗對象則是加拿大，但芭樂去加拿大並沒有檢疫問題。根據美方公告的檢疫規定，台灣芭樂輸美，須來自登記核可的供果園及包裝場，果實須在開花後3周（直徑小於4公分）雙層套袋以防止檢疫有害生物進入。

且運抵美國前須完成1℃以下持續17天冷藏處理，或於生產期間針對美方關切的果實蠅種類進行果實蠅監測，再搭配時間較短之處理方式（0℃以下持續12天或1℃以下持續15天）。

根據農委會防檢局的新聞稿顯示，美國公布檢疫規定後，台美雙方，針對芭樂外銷還要再談執行細節，與簽署工作計畫。