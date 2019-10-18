國產女裝rather成長大爆發 時尚秀、展新店多箭齊發
強調「簡單不費力美學」的國產女裝新秀品牌rather，2019年秋天展店力道全面大爆發！在低迷的國內女裝市場中，注入強心劑。
繼9月於台北誠品松菸等處陸續開設兩家快閃店、新竹遠東SOGO巨城門市隆重開幕後，近日rather也在台北永康商圈開立獨立門市複合店面，同時位於新北市板橋大遠百及台南的南紡購物中心，則開設百貨門店，展現品牌大舉拓展全台的決心。
去年才創立的rather，目前全台店數已達六家，並預計自2020年起，每一季仍維持3~5家的展店力道。
全新開幕的rather台北永康門市複合店面，延續品牌藝文與沉靜調性，選址於繁華信義路上的小巷轉角處，鬧中取靜，與繁華喧鬧只有一線之隔，有些隱密、卻又讓人不得不看見，同時也呼應了rather的品牌調性。
踏入rather永康門市1樓即可感受挑高六米的落地玻璃窗，一眼望穿的視覺通透，拉近店內和外部的距離，讓經過的人們可以穿透欣賞店鋪的質感設計與呈現內容，進而誘發好奇心進而入內探究。
挑高的1樓空間巧妙區分為服飾與咖啡吧區，開闊而優雅，中島壓克力箱與樓梯旁層架上，則擺設品牌精選各國配件與香氛用品；2樓則規劃為大型fitting試衣空間，運用柱狀彩色玻璃構成的屏風營造出具有隱密性，但也保有空間通透感的寬敞的更衣區域，品牌希望這樣的設計能讓貴客們寬心享受穿搭變換的樂趣，能不疾不徐挑選最符合自我風格的質感單品穿搭。
值得一提的是，rather這次還特別針對永康商圈地域性生態，規劃兩大主要客群，包括觀光客與在地居民，在1樓設置咖啡吧，供應咖啡、茶與氣泡飲，還有三明治，提升來自各地過路觀光客入內暫坐小憩的比率以及認識rather的機會。
同時，rather台北永康門市還特意在落地窗邊設置咖啡外帶窗口，提供時間匆促的朋友，不用入內也能帶走rather好風味，體會品牌對於生活美感、咖啡香，以及對生活的熱情。
板橋大遠百專櫃、台南南紡購物中心專櫃，亦是rather近期新開幕的另外二間全新櫃點。其中，板橋大遠百，鎖定新板商圈辦公樓的上班族與鄰近居民，店點設於以輕熟質感女性為主客群的3樓樓層，商品配置除rather本線外，品牌全新JEN系列及香氛和配件皆完整呈現。
台南南紡購物中心的rather 專櫃則位於2樓，rather並針對廣泛客群在商品配置部分，以上班族與日常休閒著裝為主力品項，更考量南台灣全年平均氣溫較高，提高相較輕薄的單品比重，以及台南相對悠閒雅致的生活型態，提供休閒輕便設計品項作為商品供應重點。
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