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新北觀旅局三生幸福之旅 一日遊遍石碇、平溪和深坑

2019-10-18 12:38聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

搭秋冬旅遊便車，新北市觀光旅遊局今天推出「三生幸福」遊程，邀金鐘女星楊小黎擔任幸福大使，由台灣好行795木柵平溪線化身「幸福巴士」，串連深坑、石碇、平溪11處特色站點、30間特色店家推出「幸福輕旅包」，讓遊客1天內體驗3地輕旅行。

為爭取國際旅客到訪新北，市府結合台灣好行票券和Taipei FunPass北北基好玩卡，和國際旅遊行銷平台合作，以中、英、日、韓、越5國語言行銷「祈福包」。

記者會中邀請越南籍網紅直播主陳美芳分享平溪天燈祈福體驗，並規畫透過ishowlife Vietnam直播平台協助行銷國際自由行。

觀旅局長張其強說，所謂的三生就是到深坑、石碇和平溪，感受生活、生命和生態的不同體驗，市府以低於市面價格推出包裝旅程，邀請民眾到大台北最珍貴、最美麗的後花園一遊

「幸福輕旅包」主打「深坑豆腐多福」、「石碇生態有福」、「平溪天燈祈福」3大主題，預計11月1日起開放訂購，年底前推廣優惠價1180元，明年6月30日前出示三生幸福限定版悠遊卡前往旅遊，可享合作店家指定商品9折優惠。

金鐘女星楊小黎受邀擔任幸福大使，搶鮮體驗幸福之旅，她搭幸福巴士體驗三生幸福1日遊行程，上午前往石碇遊生態探索山林；下午到平溪體驗天燈祈福；晚餐回到深坑老街感受台灣百年豆腐傳奇文化。

她笑著說，近期拍攝電影空檔偷閒來個小逃脫，不需要跑很遠，就近就能來趟輕旅行，洗滌身心靈。

三生幸福開放實體與線上通路銷售，下月1日起國內遊客可先在大島台灣旅行社、Tripbaa趣吧等平台訂購；12月1日起陸續開放Taipei FunPass北北基好玩卡平台、KKday、KLOOK等通路。

新北市府觀光旅局和多個單位合作，行銷「三生幸福之旅」。記者施鴻基／攝影
新北市府觀光旅局和多個單位合作，行銷「三生幸福之旅」。記者施鴻基／攝影
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新北幸福輕旅包中的「平溪天燈祈福」包。記者施鴻基／攝影
新北幸福輕旅包中的「平溪天燈祈福」包。記者施鴻基／攝影
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金童影星楊小黎擔任新北「三生幸福大使」。記者施鴻基／攝影
金童影星楊小黎擔任新北「三生幸福大使」。記者施鴻基／攝影
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平溪深坑
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