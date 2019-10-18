西班牙辦「停格影展」全球徵件 崑大得最佳浪漫動畫獎

2019-10-18 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



西班牙舉辦第一屆「停格影展」，向全球徵件並遴選出最佳動畫影片、最佳劇情動畫、最佳浪漫動畫獎等近10個獎項。崑山科技大學視訊傳播設計系畢業生製作動畫作品《巴特》(BOT)榮獲最佳浪漫動畫獎，是該影展唯一台灣獲獎影片，表現亮眼。

校方表示，西班牙停格影展是針對停格動畫舉動的動畫比賽，崑大視訊系獲獎的動畫短片《巴特》由王菁郁、蔡函玲、奚嘉鴻、黃廷偉、林子涵等五位成員組隊製作，劉勇明老師指導。

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故事描述機器人巴特在某次機緣下，必須把布玩偶蕾娜塔的雙腿給修理好，木訥的巴特在相處過程中被貼心的蕾娜塔所觸動，但最終卻必須送她回到原主人的身邊，劇情傳達天下沒有不散的宴席，以及珍惜當下的理念。

雙方的情感互動描述細膩，透過停格動畫的表現手法與華麗精緻的美術設定，讓整部作品呈現出唯美又溫馨的氛圍，是一部能觸動各個年齡層的動畫小品。

指導老師劉勇明說，學生能完成作品，讓他感到很欣慰，畢竟停格動畫執行難度很高，不像電腦動畫能使用軟體操作，修改上會比停格動畫彈性許多，因此製作停格動畫要很有耐性。另在操偶時，模型常會有受損的狀況，學生都要立即手工修補，耗時耗力，因此能夠獲獎，對學生來說是很大的鼓勵及肯定。