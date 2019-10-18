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亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22聯合報 特派記者曾智緯／上海即時報導

演活了「超人」一角而倍受全球影迷喜愛的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）受到時尚品牌BOSS邀請飛抵上海，將欣賞其2020早秋系列的時裝大秀。而在大秀之前，「超人」也先接受了各國媒體的提問，意外的曝光了這位萬人迷不為人知的一面。

一如過往他在鏡頭前的形象，高大又帥氣的英國男星亨利卡維爾十分紳士有禮。在進行提問前，他除了跟品牌代表和在場的媒體打招呼之外，還特別與擔任中文翻譯的人員握手致意，凸顯他親切又體貼的個人特質。

身為BOSS眼鏡產品代言人的亨利卡維爾表示「因為上海的天氣比英國好很多，所以我帶上了BOSS的太陽眼鏡一同隨行」，這也是他此行的最重要的單品之一。亨利卡維爾提到其實喜歡的配件是手表，但由於他是演員，所以經常需要面對很多的社交場合和攝影鏡頭，而現在每一個人的手機都有拍照功能，「所以戴上太陽眼鏡能增加自信，這是因為除了造型變得更帥之外，同時還有一點心理上的保護的作用。」

經常到處旅行和工作的他，是如何維持健美的體態？亨利卡維爾與分享了自己的訣竅，他說「我經常做的都是快速的有氧運動，而且會選在早餐之前，拉高強度，會有效的減脂。另外，我只要在旅行的期間，都會喝很大量的水。」但也是經常性的健身，讓他還自嘲說「比一般人來說，我真的比較『大隻』一點」，因此私下的穿搭都會偏向舒適跟帶有機能性的服裝，「加上我的腿比較粗壯，所以我都喜歡穿剪裁略顯寬鬆，材質舒服的衣服。」

而接下來亨利卡維爾將演出由人氣電玩「巫師」所改編的電影，飾演「傑洛特」的角色。日前官方也釋出的定裝照，招牌的銀白色長髮和背後配掛的劍，表現出遊戲中獵魔士的神韻，還被網友評為「根本是神還原」。可是，關於這部Netflix所推出的電影，亨利卡維爾並無法透露太多細節，但是他說「如果可以的話，未來想演『凱薩大帝』，因為我很喜歡那一段歷史」，看得出來他非常喜愛古裝的扮相。

英國男星亨利卡維爾為時尚品牌BOSS的眼鏡產品代言人，因此受邀到上海欣賞2020...
英國男星亨利卡維爾為時尚品牌BOSS的眼鏡產品代言人，因此受邀到上海欣賞2020早秋系列的時裝大秀。圖／摘自BOSS facebook
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英國男星亨利卡維爾受到時尚品牌BOSS邀請飛抵上海，將欣賞其2020早秋系列的時...
英國男星亨利卡維爾受到時尚品牌BOSS邀請飛抵上海，將欣賞其2020早秋系列的時裝大秀。記者曾智緯／攝影
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英國男星亨利卡維爾為時尚品牌BOSS的眼鏡產品代言人，因此受邀到上海欣賞2020...
英國男星亨利卡維爾為時尚品牌BOSS的眼鏡產品代言人，因此受邀到上海欣賞2020早秋系列的時裝大秀。圖／摘自BOSS facebook
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