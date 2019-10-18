亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 曾智緯 ／上海即時報導



演活了「超人」一角而倍受全球影迷喜愛的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）受到時尚品牌BOSS邀請飛抵上海，將欣賞其2020早秋系列的時裝大秀。而在大秀之前，「超人」也先接受了各國媒體的提問，意外的曝光了這位萬人迷不為人知的一面。

一如過往他在鏡頭前的形象，高大又帥氣的英國男星亨利卡維爾十分紳士有禮。在進行提問前，他除了跟品牌代表和在場的媒體打招呼之外，還特別與擔任中文翻譯的人員握手致意，凸顯他親切又體貼的個人特質。

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身為BOSS眼鏡產品代言人的亨利卡維爾表示「因為上海的天氣比英國好很多，所以我帶上了BOSS的太陽眼鏡一同隨行」，這也是他此行的最重要的單品之一。亨利卡維爾提到其實喜歡的配件是手表，但由於他是演員，所以經常需要面對很多的社交場合和攝影鏡頭，而現在每一個人的手機都有拍照功能，「所以戴上太陽眼鏡能增加自信，這是因為除了造型變得更帥之外，同時還有一點心理上的保護的作用。」

經常到處旅行和工作的他，是如何維持健美的體態？亨利卡維爾與分享了自己的訣竅，他說「我經常做的都是快速的有氧運動，而且會選在早餐之前，拉高強度，會有效的減脂。另外，我只要在旅行的期間，都會喝很大量的水。」但也是經常性的健身，讓他還自嘲說「比一般人來說，我真的比較『大隻』一點」，因此私下的穿搭都會偏向舒適跟帶有機能性的服裝，「加上我的腿比較粗壯，所以我都喜歡穿剪裁略顯寬鬆，材質舒服的衣服。」