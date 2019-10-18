親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

「全台10大熱銷溫泉飯店」出爐！訂房下殺58折起

2019-10-18 11:32聯合報 記者羅建怡／即時報導

天冷進入泡湯季，各式各樣的調查也陸續出爐。易遊網針對全台熱門的6大溫泉地區，包含北投、礁溪、關子嶺、谷關、知本、日月潭，根據銷售統計以及旅客評鑑，選出「全台10大熱銷溫泉飯店」，可做為秋冬泡湯參考。

自日據時代就享負盛名的北投溫泉，是北部泡湯的首選地區，也因此有眾多溫泉飯店座落在此。其中獲米其林指南推薦的「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」，傳承日式細緻的管家服務，以及和風典雅的設計風格，彷彿身在日本泡湯的情境，不僅獲旅客喜愛，也是北投溫泉熱門指標飯店之一。老牌經典溫泉酒店「北投春天酒店」，擁有北投最大戶外親子露天溫泉，並位於陽明山山麓，可享受著遠離塵囂，投入大自然懷抱的泡湯氣氛，也相當受旅客青睞。

屬於台灣少數平地溫泉的礁溪溫泉，鄰近礁溪車站的交通優勢，假日人潮不斷。而礁溪熱銷的溫泉飯店，包含去年底開幕的「兆品酒店礁溪」，位處礁溪溫泉源頭，客房備有獨立湯池外，飯店內吸睛的積木設計巧思，是眾多旅客嚮往入住的願望清單。「晶泉丰旅」擁有高質感的口碑，不僅有裸湯池、頂樓無邊際泳池，客房也有露天溫泉池的規劃。

擁有「東台第一景」美譽的知本溫泉，泉水無色無味無臭且品質佳，是著名的溫泉勝地，座落在此溫泉區的「知本老爺酒店」和「知本金聯世紀酒店」，是知本溫泉區裡的人氣飯店。「知本老爺酒店」充滿日式風情的星月風呂，有4種戶外裸湯可體驗外，還有溫泉溜滑梯SPA池，相當適合親子旅客。「知本金聯世紀酒店」則是頂樓露天特色裸湯最受旅客歡迎，在這裡可以一邊暖湯一邊賞星，加上有自然綠林環繞，猶如享受一場浪漫的星空森林浴。

南投日月潭周邊聚集許多溫泉飯店，不僅可以一覽日月潭的湖色風光，還能享有泡湯體驗。像是日月潭首家溫泉飯店「雲品溫泉酒店」，擁有絕美遼闊的湖景視野，泡暖湯賞美景一次盡享。「馥麗溫泉大飯店」位在日月潭水社碼頭附近，也鄰近猫囒山步道，環境清幽且戶外溫泉設施完善，可享受著如沐大自然的泡湯感受。

擁有百年歷史的台中谷關溫泉，是中台灣最古老的溫泉，除了泡湯外，還可走訪谷關吊橋、捎來步道、溫泉桂花巷等鄰近景點。此溫泉區的飯店以「統一渡假村谷關溫泉養生會館」最為熱銷，有室內百坪水療世界、戶外原湯區、谷關獨家特色五行湯區等免費設施，吸引許多泡湯愛好者前往。位於台南的關子嶺溫泉區，以全世界稀有獨特的泥漿溫泉聞名，位處此溫泉區的「台南關子嶺統茂溫泉會館」，除了附設泥漿溫泉池外，還有露天溫泉、冷泉、戲水池等設施，且房價親民，是此區買氣不錯的高CP值溫泉飯店。

迎接秋冬溫泉旺季，易遊網精選熱門溫泉飯店祭出58折起優惠，兆品酒店礁溪每晚3,888元起，知本老爺大酒店每晚4,799元起，日月潭雲品溫泉酒店一泊二食10,350元起。可上網查詢。

知本老爺星月風呂，徜徉在森林裡。圖／易遊網提供
知本老爺星月風呂，徜徉在森林裡。圖／易遊網提供
分享
兆品酒店礁溪飯店內吸睛的積木設計巧思，是眾多旅客嚮往入住的願望清單。圖／易遊網提...
兆品酒店礁溪飯店內吸睛的積木設計巧思，是眾多旅客嚮往入住的願望清單。圖／易遊網提供
分享
雲品溫泉酒店坐覽日月潭美景。圖／易遊網提供
雲品溫泉酒店坐覽日月潭美景。圖／易遊網提供
分享
統一渡假村谷關溫泉養生會館有谷關獨家特色五行湯區。圖／易遊網提供
統一渡假村谷關溫泉養生會館有谷關獨家特色五行湯區。圖／易遊網提供
分享
日勝生加賀屋國際溫泉飯店，有彷彿身在日本泡湯的情境。圖／易遊網提供
日勝生加賀屋國際溫泉飯店，有彷彿身在日本泡湯的情境。圖／易遊網提供
分享

溫泉日月潭
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

U值媒／爸媽遛小孩！800畝免費兒童主題運動公園！

2019-10-18 12:48

新北觀旅局三生幸福之旅 一日遊遍石碇、平溪和深坑

2019-10-18 12:38

西班牙辦「停格影展」全球徵件 崑大得最佳浪漫動畫獎

2019-10-18 12:36

亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22

乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34

世界音樂節@臺灣 帶你電音、古謠、國樂和中東爵士一次聽好聽滿

2019-10-18 10:22

搶攻年節 台南飯店業者推住房早鳥優惠

2019-10-18 10:04

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店　現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

Nicki Minaj攜FENDI 推聯名系列！艾怡良、ØZI著迷亮粉紅色服裝

2019-10-17 22:33

來古蹟看戲！西門紅樓推出陳亞蘭歌仔戲黑家店獨特體驗

2019-10-17 21:45

政府頒資料開放獎 彭啟明：開放有商機

2019-10-17 20:32

Chili’s萬聖節首次上菜 點套餐送墓園造型甜點

2019-10-17 20:14

只有20席！莫爾頓限量餐酒晚宴26日登場 每人要價6千

2019-10-17 19:45

宇舶表「融合的藝術」特展 盧南君買表準備戴到飽

2019-10-17 19:14

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

吳鳳帶亞洲團實境秀 韓國抱走大賞

2019-10-17 19:09

男神李敏鎬代言正官庄 粉絲週年慶瘋搶入手！

2019-10-17 18:53

開幕享半價！泰迪農園咖哩有「 4種咖哩醬×5種主菜」

2019-10-17 18:43

U值媒／這城市被整個藍色花海淹沒

2019-10-17 18:38

「白衣控」請注意！瑞士品牌SOTTES畫布式設計太可愛

2019-10-17 17:42

用手托腮也會狂長痘～4件事不要做 讓痘痘全消失！

2019-10-17 17:16

2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起

2019-10-17 17:09

即時金融里程碑！「立碼驗」服務解決身份驗證痛點

2019-10-17 17:02

絕望與希望並存 你看懂《小丑》電影中的顏色了嗎？

2019-10-17 16:09

「DUBBE天然刷具」環保設計融入生活 獨家7折活動開跑

2019-10-17 16:04

十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例

2019-10-17 15:32

全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26

信義區百貨雙雄開戰 新光三越吸23萬人潮一天血拚10億

2019-10-17 15:08

iPlay愛玩親子藝術讓音樂與小孩們零距離！

2019-10-17 14:49

小米台灣進駐新光三越西門店 開幕手環4加1元多1件

2019-10-17 12:48

好市多刷卡買百元土雞 她回家卻驚見單價6000多元

2019-10-17 12:48

重溫兒時好滋味！全家「77乳加霜淇淋」搶先上市

2019-10-17 12:33

潮牌瘋跨界！看時尚頑童Jeremy Scott如何翻玩北歐精靈

2019-10-17 12:31

秋冬用油保濕！香奈兒全新精品香氛精油照顧肌膚、秀髮

2019-10-17 12:08

「白松露」來了！今年量增價高 台灣「進貨王」是他

2019-10-17 11:07

好市多進潮牌帽！官網價「差2倍多」 網友瘋狂求代購

2019-10-17 11:03

取暖必備！ Mister Donut「波堤獅帽帽毯」這天開賣

2019-10-17 01:18
看更多

熱門文章

兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08

全家新服務 開戶、戶籍謄本複本申請到超商一指搞定

2019-10-17 16:40

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例

2019-10-17 15:32

抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽

2019-10-17 18:19

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

幸佳慧罹罕見壺腹癌病逝 醫：出現3症狀應警覺

2019-10-17 22:35

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園

2019-10-18 00:23

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

2019-10-17 19:52

亞馬遜「活化石」為何不怕食人魚？原來關鍵在最強鱗片

2019-10-17 16:52

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招

2019-10-17 13:52

普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52

一整年和松鼠博感情！攝影師靠這招成功拍到「輕功飛鼠照」

2019-10-17 19:46

全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

醫師：退化性關節炎不是老年人的專利

2019-10-17 15:09

北部有感地震 北捷列車一度暫停

2019-10-17 20:01

男子罹肺腺癌又轉移至腦部 放射治療「好神刀」救了他

2019-10-17 16:25

每日星座運勢／巨蟹發揮組織領導力　偏財運旺旺日

2019-10-18 00:00

維生素B吃過量 髖部骨折機率上升

2019-10-17 14:50

信義區百貨雙雄開戰 新光三越吸23萬人潮一天血拚10億

2019-10-17 15:08

2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起

2019-10-17 17:09

估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知

2019-10-17 16:42

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

女友拒絕幫忙付房貸被放生 網友：原PO還是單身就好

2019-10-17 19:15

夢見結婚不是吉兆！一解看似美夢卻象徵危險逼近的4個夢

2019-10-17 15:09

「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加

2019-10-17 11:42

西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細

2019-10-17 16:18

久坐不運動 當心最難瘦的腰內肉愈來愈厚

2019-10-17 14:56

兩份600元 士林夜市骰子牛傳坑客

2019-10-17 23:19

痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13

醫奉獎／骨科權威杜元坤 杜氏刀法獨步全球

2019-10-18 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top