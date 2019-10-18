乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



毛豆堪稱「綠金」，每年為台灣爭取大筆外匯，也是國內少數具有完正產業鏈的農產品。農委會研究人員規畫，除了外銷冷凍毛豆，另把外型不美、賣相差的毛豆格外品製成粉末做成毛豆飲，主打保健營養功效，希望能搭上台灣珍奶熱，搶攻日本市場。

號稱「毛豆先生」農委會高雄農改場旗南分場長周國隆表示，去年國內毛豆種植面積為9100多公頃，外銷產值24億6000萬台幣，其中85%外銷日本。但外銷冷凍毛豆合格品僅六成，有四成是外觀不佳的格外品。

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他表示，就算把這些格外毛豆從豆莢剝成豆仁，價格也不好。兩公斤的豆莢、剝不到一公斤的豆仁，一公斤豆仁的價格，又賣不到一公斤外銷豆筴的價格，這些格外品成為銷售負擔，才會去思考格外毛豆的附加價值。

周國降表示，他們研究加工技術，把毛豆凍乾製成粉末，做成單方毛豆粉及添加了某些植物成分的複方毛豆粉，開發毛豆飲品。現在更有動物實驗證實毛豆粉能抑制高脂肪所帶來的體重上升，未來若有民間業者技轉，可以進一步朝向健康食品邁進。

他表示，依小鼠動物實驗結果推估，若60公斤的成年人要吃毛豆粉達保健功效，每天要吃209公克的毛豆粉末，若是15%添加植物成分的複方毛豆粉，每天則需要服用105公克。利用毛豆粉開發成毛豆飲品，一天攝取量就能達到。由於粉末為濃縮，欲直接吃毛豆達到控制體重功效，恐需要吃非常大量的毛豆。