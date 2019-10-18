親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

黃昏時刻易撞鬼？日本妖怪民俗的靈界怪談

幸佳慧病逝 7成「壺腹癌」患者最明顯症狀是這個

乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

毛豆堪稱「綠金」，每年為台灣爭取大筆外匯，也是國內少數具有完正產業鏈的農產品。農委會研究人員規畫，除了外銷冷凍毛豆，另把外型不美、賣相差的毛豆格外品製成粉末做成毛豆飲，主打保健營養功效，希望能搭上台灣珍奶熱，搶攻日本市場。

號稱「毛豆先生」農委會高雄農改場旗南分場長周國隆表示，去年國內毛豆種植面積為9100多公頃，外銷產值24億6000萬台幣，其中85%外銷日本。但外銷冷凍毛豆合格品僅六成，有四成是外觀不佳的格外品。

他表示，就算把這些格外毛豆從豆莢剝成豆仁，價格也不好。兩公斤的豆莢、剝不到一公斤的豆仁，一公斤豆仁的價格，又賣不到一公斤外銷豆筴的價格，這些格外品成為銷售負擔，才會去思考格外毛豆的附加價值。

周國降表示，他們研究加工技術，把毛豆凍乾製成粉末，做成單方毛豆粉及添加了某些植物成分的複方毛豆粉，開發毛豆飲品。現在更有動物實驗證實毛豆粉能抑制高脂肪所帶來的體重上升，未來若有民間業者技轉，可以進一步朝向健康食品邁進。

他表示，依小鼠動物實驗結果推估，若60公斤的成年人要吃毛豆粉達保健功效，每天要吃209公克的毛豆粉末，若是15%添加植物成分的複方毛豆粉，每天則需要服用105公克。利用毛豆粉開發成毛豆飲品，一天攝取量就能達到。由於粉末為濃縮，欲直接吃毛豆達到控制體重功效，恐需要吃非常大量的毛豆。

周國隆說，毛豆蛋白質含量高，100公克的毛豆純粉末有41.4%是蛋白質，高蛋白、高卵磷脂、高纖維，一般民眾都適合，熟齡人口、更年期婦女，甚至素食者都能飲用。由於台灣毛豆有八成五外銷日本，加上現在日本正興起珍奶熱，他正在思考，若毛豆飲能夠取代珍奶中的奶茶，成為健康飲品，且綠色與日本抹茶顏色相似，更能為日本人接受，也許能夠為台灣毛豆開創一條不一樣的銷售之路。

毛豆首度在動物實驗中證實有控制體重幫助。圖為農委會高雄農改場旗南分場長周國隆。記...
毛豆首度在動物實驗中證實有控制體重幫助。圖為農委會高雄農改場旗南分場長周國隆。記者彭宣雅／攝影
分享

珍奶農委會素食者
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

世界音樂節@臺灣 帶你電音、古謠、國樂和中東爵士一次聽好聽滿

2019-10-18 10:22

搶攻年節 台南飯店業者推住房早鳥優惠

2019-10-18 10:04

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店　現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

Nicki Minaj攜FENDI 推聯名系列！艾怡良、ØZI著迷亮粉紅色服裝

2019-10-17 22:33

來古蹟看戲！西門紅樓推出陳亞蘭歌仔戲黑家店獨特體驗

2019-10-17 21:45

政府頒資料開放獎 彭啟明：開放有商機

2019-10-17 20:32

Chili’s萬聖節首次上菜 點套餐送墓園造型甜點

2019-10-17 20:14

只有20席！莫爾頓限量餐酒晚宴26日登場 每人要價6千

2019-10-17 19:45

宇舶表「融合的藝術」特展 盧南君買表準備戴到飽

2019-10-17 19:14

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

吳鳳帶亞洲團實境秀 韓國抱走大賞

2019-10-17 19:09

男神李敏鎬代言正官庄 粉絲週年慶瘋搶入手！

2019-10-17 18:53

開幕享半價！泰迪農園咖哩有「 4種咖哩醬×5種主菜」

2019-10-17 18:43

U值媒／這城市被整個藍色花海淹沒

2019-10-17 18:38

「白衣控」請注意！瑞士品牌SOTTES畫布式設計太可愛

2019-10-17 17:42

用手托腮也會狂長痘～4件事不要做 讓痘痘全消失！

2019-10-17 17:16

2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起

2019-10-17 17:09

即時金融里程碑！「立碼驗」服務解決身份驗證痛點

2019-10-17 17:02

絕望與希望並存 你看懂《小丑》電影中的顏色了嗎？

2019-10-17 16:09

「DUBBE天然刷具」環保設計融入生活 獨家7折活動開跑

2019-10-17 16:04

十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例

2019-10-17 15:32

全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26

信義區百貨雙雄開戰 新光三越吸23萬人潮一天血拚10億

2019-10-17 15:08

iPlay愛玩親子藝術讓音樂與小孩們零距離！

2019-10-17 14:49

小米台灣進駐新光三越西門店 開幕手環4加1元多1件

2019-10-17 12:48

好市多刷卡買百元土雞 她回家卻驚見單價6000多元

2019-10-17 12:48

重溫兒時好滋味！全家「77乳加霜淇淋」搶先上市

2019-10-17 12:33

潮牌瘋跨界！看時尚頑童Jeremy Scott如何翻玩北歐精靈

2019-10-17 12:31

秋冬用油保濕！香奈兒全新精品香氛精油照顧肌膚、秀髮

2019-10-17 12:08

「白松露」來了！今年量增價高 台灣「進貨王」是他

2019-10-17 11:07

好市多進潮牌帽！官網價「差2倍多」 網友瘋狂求代購

2019-10-17 11:03

取暖必備！ Mister Donut「波堤獅帽帽毯」這天開賣

2019-10-17 01:18

設計乾杯講座 鄭雯瑄、陳勁宇 分享品牌加值

2019-10-16 23:53

吃飯「扮鬼臉」送「快樂跑車餐」！品田牧場慶萬聖

2019-10-16 23:32

一蘭有「萬聖節南瓜筷架」！打卡再抽拉麵碗、兒童T

2019-10-16 23:09

全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材

2019-10-16 21:41

悔恨！他在IKEA買45元時鐘 卻抽中頭獎「整單免費」

2019-10-16 20:24
看更多

熱門文章

兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08

全家新服務 開戶、戶籍謄本複本申請到超商一指搞定

2019-10-17 16:40

十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例

2019-10-17 15:32

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽

2019-10-17 18:19

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

2019-10-17 19:52

好市多刷卡買百元土雞 她回家卻驚見單價6000多元

2019-10-17 12:48

亞馬遜「活化石」為何不怕食人魚？原來關鍵在最強鱗片

2019-10-17 16:52

終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園

2019-10-18 00:23

幸佳慧罹罕見壺腹癌病逝 醫：出現3症狀應警覺

2019-10-17 22:35

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招

2019-10-17 13:52

普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52

一整年和松鼠博感情！攝影師靠這招成功拍到「輕功飛鼠照」

2019-10-17 19:46

全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26

重溫兒時好滋味！全家「77乳加霜淇淋」搶先上市

2019-10-17 12:33

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28

醫師：退化性關節炎不是老年人的專利

2019-10-17 15:09

北部有感地震 北捷列車一度暫停

2019-10-17 20:01

男子罹肺腺癌又轉移至腦部 放射治療「好神刀」救了他

2019-10-17 16:25

維生素B吃過量 髖部骨折機率上升

2019-10-17 14:50

每日星座運勢／巨蟹發揮組織領導力　偏財運旺旺日

2019-10-18 00:00

信義區百貨雙雄開戰 新光三越吸23萬人潮一天血拚10億

2019-10-17 15:08

2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起

2019-10-17 17:09

估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知

2019-10-17 16:42

「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加

2019-10-17 11:42

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

夢見結婚不是吉兆！一解看似美夢卻象徵危險逼近的4個夢

2019-10-17 15:09

西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細

2019-10-17 16:18

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

久坐不運動 當心最難瘦的腰內肉愈來愈厚

2019-10-17 14:56

回收廢電池 超商可抵消費金額加碼兩周

2019-10-17 11:49

女友拒絕幫忙付房貸被放生 網友：原PO還是單身就好

2019-10-17 19:15

痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13

兩份600元 士林夜市骰子牛傳坑客

2019-10-17 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top