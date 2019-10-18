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解放女性內在美 無鋼圈內衣成主流

2019-10-18 09:36經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

360°康健指數調查指出，84%的全球受訪者深受壓力所苦，亞太地區國家壓力高於全球平均，台灣的壓力指數只輸南韓，位居全球第二名，內衣業者亦發現，對抗壓力成為時下女性的消費指標，在女性內衣產業上更可看出這個趨勢，時下女性選購內衣，舒適度為第一要素，可能成為束縛的鋼圈，重要性大幅降低。

EASY SHOP表示，包含運動款、機能款和背心款等各式內衣在內，無鋼圈內衣銷售占整體業績一半，顯示沒有鋼圈不再讓人不放心。

舒適度造就無鋼圈內衣流行的熱潮，EASY SHOP表示，現在幾乎每個新系列推出，其中必包含無鋼圈款，以今秋推出的iUME®系列來說，主打款為無鋼圈減壓款，靠著3Q彈力罩杯，在棉杯內藏了獨家設計的默默推片，讓胸型即使沒有鋼圈也可以有支撐向上提托的功能。

但鋼圈也不是完全被棄守，仍有部分女性仍堅持穿有鋼圈內衣，EASY SHOP表示，同步推出軟鋼圈款，提供想要舒適又習慣有鋼圈者，仍有Hold住胸型安心自在的舒適感。

內衣業者發現，內衣減壓成為趨勢，無鋼圈內衣已成為市場主流。圖/EASY SHOP...
內衣業者發現，內衣減壓成為趨勢，無鋼圈內衣已成為市場主流。圖/EASY SHOP提供
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