A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店 現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



和牛料理品牌「樂軒」結合日本精肉店與高級水果店的概念，自10月17日起於台北新光三越A4館新打造「樂軒PREMIUM」選物店，提供有日本A5和牛、麝香葡萄、皇冠哈密瓜等頂級水果，以及松露、魚子醬等食材。店內同時販售有日本A5和牛壽喜燒、日本A5和牛牛肉麵等多款千元以下的料理，成為品嚐樂軒和牛料理最親民的選擇。開幕期間也會有和牛9折、滿額送和牛牛肉麵等優惠。

樂軒旗下現有台中店、仁愛店，以及樂軒松阪亭、樂軒和牛割烹等4間餐廳。樂軒PREMIUM所販售的商品，多是樂軒自家餐廳所使用的食材。其中日本A5和牛，現販售有紐約客、肋眼、菲力、肋眼上蓋等4種部位，可現切成厚切牛排、燒肉片、涮涮鍋薄片等不同厚度，採重量計價，100公克售價880～1380元不等。

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高級水果區，則有日本皇室御用的靜岡皇冠哈密瓜，單顆售價2,000元，還有山梨縣、長野縣、岡山晴王等麝香葡萄，單串1,200～1,700元；另外亦有長野女皇葡萄可供選擇，單串1,500元。架上也有提供法國黑松露、魚子醬、艾許奶油、鹽之花，以及日本稻庭烏龍麵、竹東不催生土雞蛋、彰化黃豆屋有機豆腐等食材，均是樂軒餐廳所選用的產品。