「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



旅法華人畫家常玉傳世鉅作裸女油畫之一「曲腿裸女」，5日在香港蘇富比舉行的「現代藝術晚拍」中，以1.98億港元成交(約台幣8億)，創下常玉作品世界拍賣紀錄。不讓蘇富比的「裸女」專美於前，與蘇富比齊名的佳士得，也宣布在11月23日的香港秋拍中推出常玉的「五裸女」，號稱是常玉尺幅最大、裸女數量最多的作品。

佳士得指出，「五裸女」不僅是常玉尺幅最大的裸女油畫，更是人物數量最多，且唯一一幅繪有五位裸女的「傲人」傑作。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

相較於筆法大膽的「曲腿裸女」，佳士得認為，站姿裸女在常玉藝術生涯中也極為罕見。據記載，常玉裸女系列油畫共有 56張，其中僅有七幅為站姿。除了「五裸女」外，其他六幅都只描繪了一對或單個人物，因此，此作可謂 空前絕後。

藝術史學家陳炎鋒在「華裔美術選集 ——常玉」 中寫道 ， 二次大戰後的裸女畫數量稀少，海內外總共不超過十餘張。「五裸女」為常玉1955年左右的巨作，深紅與亮黃的背景強烈地襯出潔白的人體，擺著各種姿態的 女主角 ，既無30年代的誇張比例，年代的誇張比例，也不具有寫實風格，黑色生澀的線條充分勾出晚期特有的古拙韻味。

作為亞洲現代藝術先鋒，常玉是在第一批赴法留學的中國藝術家之一。他於1921年到達巴黎，就讀巴黎大茅舍藝術學院，並在蒙帕納斯的咖啡館結識了來自世界各地的藝術家，逐漸發展出個人獨樹一幟的藝術風格。與同時代藝術家徐悲鴻和林風眠不同，常玉在法國定居，未再回到中國生活，直至1966年於巴黎去世都未獲得應有的認可。

2011年，「五裸女」不僅打破了常玉當時的拍賣紀錄，更一舉成為華裔藝術家最高價格的油畫。佳士得指出，本作品不但象徵著亞洲藝術市場發展歷程中一個極為重要的里程碑，更代表了常玉畢生藝術才華與