來古蹟看戲！西門紅樓推出陳亞蘭歌仔戲黑家店獨特體驗

2019-10-17 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



西門紅樓自民國以來一直都是民眾觀賞戲曲、電影等消遣娛樂之地。今年西門紅樓主題為最具代表性的傳統表演藝術-歌仔戲，與陳亞蘭歌仔戲團合作，推出「黑家店2-追殺萬古流芳」，內容輕鬆詼諧，適合民眾牽著阿公阿嬤一起來重溫看戲時光。

西門紅樓二樓劇場固定每年推出「玩藝劇場」，此次由歌仔戲演員陳亞蘭所率領的新世代歌仔戲演員，為西門紅樓量身打造的黑色幽默喜劇「黑家店2-追殺萬古流芳」—劇場即是黑家店、觀眾就是客人。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年西門紅樓更加推出觀眾獨家套餐，民眾先行至黑家店用餐，享受百年古蹟劇場氛圍，再由演員們擔任店小二，讓觀眾看戲前就沉浸在黑家店的世界中。此次的「黑家店2-追殺萬古流芳」演出亦是如今劇場界最夯的互動式沉浸娛樂，反映了西門紅樓在歷經時代變化之後新舊文化融合的意義。

西門紅樓指出，陳亞蘭受到恩師楊麗花所託，以歌仔戲傳承為使命，投入大量心力推廣歌仔戲養成，除了推出電視歌仔戲新作「忠孝節義」，還舉辦「我是楊麗花」選拔賽，進行人才培育。推出後，陳亞蘭還於西門紅樓打造互動新式歌仔戲長銷劇「黑家店2-追殺萬古流芳」，讓選拔出的佼佼者挑樑演出。

此次演出，將替目前正在台視頻道熱映的八點檔歌仔大戲-楊麗花歌仔戲「忠孝節義-萬古流芳」單元釋出番外篇。電視劇中被無情賜死的角色或是關鍵角色如共謀下毒的太監，都將以新的身分，重新出現在「黑家店2-追殺萬古流芳」中。

西門紅樓表示，民眾可透過udn售票系統購買「黑家店2-追殺萬古流芳」票券。此外，位處於萬華區的西門紅樓更期盼提高在地民眾親近文化的機會，只要是台北市萬華區的居民，可憑身分證或戶口名簿，經西門紅樓服務人員確認後，每人可索取2張免費票券，索取詳情請洽西門紅樓官網及臉書粉絲團查詢。

●「黑家店2-追殺萬古流芳」自11月2日演至12月8日， 每周末 14:00、19:30；演出地點：西門紅樓二樓劇場