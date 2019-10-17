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政府頒資料開放獎 彭啟明：開放有商機

2019-10-17 20:32台灣醒報 記者張元融╱台北報導

政委唐鳳（左2）、國發會主委陳美伶（中）與開放資料聯盟會長彭啟明（右2）17日為...
政委唐鳳（左2）、國發會主委陳美伶（中）與開放資料聯盟會長彭啟明（右2）17日為「政府資料開放頒獎典禮」頒獎。（photo by核心整合行銷）
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台灣4萬多筆政府開放資料，名列亞洲第一！開放資料聯盟會長彭啟明17日在「政府資料開放頒獎典禮」表示，台灣的Open Data文化已逐步成形，期盼政府能開放更多資料給民間使用，共創新經濟商機，以後「在屏東寫程式，就可以做全世界的生意。」國發會主委陳美伶時宣布，將推「開放資料法案。」

台灣是資料大國

108年資料開放金質獎由內政部、財政部、環保署與金管會獲得。國發會表示，政府從去年開始推動「政府資料開放極大化」政策，今年已開放4萬筆資料，其中逾64%資料集取得「機器可讀、結構化、開放格式」金標章，此一成績在國際名列前茅。陳美伶致詞時也宣布，為讓後續政府或民間的資料規格化，政府將提出開放資料法案，草案預計於明年底出爐。

也是氣象專家的彭啟明致詞說，他從2013年開始，就以民間的角度開始與政府對抗，從上而下鞭策政府，Push各單位吐資料出來給民間用。後來，跟政府的關係變成競爭或合作。幾年下來，慢慢地創造出Open Data文化。至今，台灣4萬多筆資料，名列亞洲第一，而上週在東京秀出資料趨勢時，各國都覺得我們很棒。

日本開放資料體系

尤其政委唐鳳近期跑到紐約宣傳的「各部會Open Data應用」（諸如衛福部護理及健康照護司組成的出巡隊、司法院資訊處的司法院隊），其實許多國家都還只是在起步階段。彭啟明也以正急起直追的日本為例，高齡化問題帶來Open Data迫切的需求，比台灣還急迫，日本近年來已修改相關法令，包含安倍晉三啟用CIO團隊等措施。

擔任台灣防災產業協會理事長的彭啟明表示，上週哈吉貝颱風重創日本釀74人死，若發生在台灣可能內閣都要改組了，但日本政壇卻沒有震盪，這是為什麼？因為日本的訊息系統是從下而上、從上而下，各個環節不只是落在日本政府手上，是由政府與民間一起合作，創造出一個很有生態系、韌性的日本防災力。

資料經濟有商機

除了日本的案例外，有些國家則是致力於以Open Data帶動新創商業發展。彭啟明說，當政府開放資料後，就能帶動新興經濟「資料經濟」。彭啟明期盼，政府各部會能開放更多的資料，與民間共享，創造更多的商機，甚至是可以開發外國的商機。

【更多精采內容，詳見

彭啟明司法院
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