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Chili’s萬聖節首次上菜 點套餐送墓園造型甜點

2019-10-17 20:14聯合報 記者魏妤庭／即時報導

萬聖節即將到來，美式休閒餐廳Chili’s推出「全能補給萬聖套餐」，各種限定萬聖節搞怪料理上桌，從腸子、眼球、骷顱頭到蟲子等造型的豬肋排、漢堡，看起來驚嚇但美味的料理，價位介於360元到880元。即日起到10月底前，若與三五好友一同前往用餐，凡於店內消費萬聖全身都顧調調套餐，特價1,620元，再送墓園造型的願你安息天堂派。

美式休閒餐廳Chili’s即日起到10月31日間，推出萬聖節限定的「全能補給萬聖套餐」，特別以各種鬼怪意象設計餐點，像有開腸破肚骷髏豬肋排，以豬肋排為主角，搭配內臟造型薯泥，還有骷髏頭的盤飾；魔法眼球漢堡則是用培根、融化的巧達起司、酸黃瓜、酥脆洋蔥瓣、新鮮生菜和番茄，加上蒜味美乃滋和Chili’s經典BBQ醬，看起來好像漢堡長出眼睛。

願你安息天堂派則用墓園造型的核桃、椰子巧克力千層蛋糕，配上香草冰淇淋，交錯淋上草莓醬、熱焦糖醬及巧克力醬，還有彎曲蟲蟲軟糖，盡情享用恐怖系甜點。此外，同步提供萬聖節限定版飲品，吸血鬼西瓜石榴瑪格麗特、鬧鬼的椰子莓果摩西多等，提供消費者選擇。

美式休閒餐廳Chili’s表示，萬聖節限定餐點從10月16日到10月底為止，價位介於360元到880元間。凡於店內消費萬聖全身都顧調調套餐，最低1,620元起，再送價值360元的墓園造型的願你安息天堂派。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

願你安息天堂派。圖／Chili’s提供
願你安息天堂派。圖／Chili’s提供
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開腸破肚骷髏豬肋排。圖／Chili’s提供
開腸破肚骷髏豬肋排。圖／Chili’s提供
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萬聖節套餐。圖／Chili’s提供
萬聖節套餐。圖／Chili’s提供
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萬聖節漢堡巧克力
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