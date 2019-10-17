Chili’s萬聖節首次上菜 點套餐送墓園造型甜點

2019-10-17 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



萬聖節即將到來，美式休閒餐廳Chili’s推出「全能補給萬聖套餐」，各種限定萬聖節搞怪料理上桌，從腸子、眼球、骷顱頭到蟲子等造型的豬肋排、漢堡，看起來驚嚇但美味的料理，價位介於360元到880元。即日起到10月底前，若與三五好友一同前往用餐，凡於店內消費萬聖全身都顧調調套餐，特價1,620元，再送墓園造型的願你安息天堂派。

美式休閒餐廳Chili’s即日起到10月31日間，推出萬聖節限定的「全能補給萬聖套餐」，特別以各種鬼怪意象設計餐點，像有開腸破肚骷髏豬肋排，以豬肋排為主角，搭配內臟造型薯泥，還有骷髏頭的盤飾；魔法眼球漢堡則是用培根、融化的巧達起司、酸黃瓜、酥脆洋蔥瓣、新鮮生菜和番茄，加上蒜味美乃滋和Chili’s經典BBQ醬，看起來好像漢堡長出眼睛。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

願你安息天堂派則用墓園造型的核桃、椰子巧克力千層蛋糕，配上香草冰淇淋，交錯淋上草莓醬、熱焦糖醬及巧克力醬，還有彎曲蟲蟲軟糖，盡情享用恐怖系甜點。此外，同步提供萬聖節限定版飲品，吸血鬼西瓜石榴瑪格麗特、鬧鬼的椰子莓果摩西多等，提供消費者選擇。

美式休閒餐廳Chili’s表示，萬聖節限定餐點從10月16日到10月底為止，價位介於360元到880元間。凡於店內消費萬聖全身都顧調調套餐，最低1,620元起，再送價值360元的墓園造型的願你安息天堂派。