只有20席！莫爾頓限量餐酒晚宴26日登場 每人要價6千

2019-10-17 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



莫爾頓牛排館一年一度、全球同步的餐酒晚宴於10月26日推出。圖／莫爾頓牛排館提供 分享 facebook 莫爾頓牛排館一年一度、全球同步的餐酒晚宴，今年於10月26日正式登場，這次與酒莊Duckhorn Vineyards 合作，特別提供「歐巴馬就職典禮餐宴酒」，同步搭配多項精緻菜色，像是煙燻火腿無花果捲、魚子醬小圓餅等，還有金牌極黑厚切紐約客牛排、極黑和牛老饕牛排，每人5,888元起，限量20名。

Duckhorn Vineyards是美國加州著名酒莊，於1976年成立，目前共有7個葡萄園，以種植Cabernet Sauvignon、Merlot 與 Sauvignon Blanc為主。微醺酩人的美好滋味，也讓該品牌曾是美國前總統歐巴馬在2009年就職典禮上的宴賓酒。

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為了讓更多人可品嘗餐酒搭配的美味，莫爾頓牛排館特別製作多項精緻菜色，像是開胃菜煙燻火腿無花果捲、魚子醬小圓餅、鴨肝慕斯佐布拉塔奶油脆片、海鮮餐點龍蝦酪梨沙拉、開胃小點、牛排餐點金牌極黑厚切紐約客牛排、極黑和牛老饕牛排到綜合起司盤等，每道菜搭配不同酒款，讓賓客享受到當日限定的味覺饗宴。

莫爾頓牛排館表示，此次推出的全球同步餐酒晚宴，僅在10月26日當晚舉行，每人5,888元起，限額20名，額滿為止，想要預訂要趁早。