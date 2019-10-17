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一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14聯合報 記者江佩君／即時報導

新光三越台北信義新天地今日展開周年慶，今年滿千送百禮券回復四店同步累計回饋，首日來客數預計超過23萬人次衝周年慶，較去年多高出5%，業績上看10億，較去年成長1%。

今年台北信義新天地較去年推出多5成的商品應戰，新光三越公布首日各業種消費者瘋搶的熱銷榜。

●周年慶人氣指標—經典保養組一次買足

開店秒殺款為雅詩蘭黛縮時精華獨家組、SK-II青春經典特惠組、ALBION健康化妝水組、KIEHL’S金盞花推薦組全數完售。另外，雅詩蘭黛NO.1超級精華發燒組、蘭蔻超進化全面修護組開店一小時內狂銷破千組。彩妝大勢款為金鐘視后賈靜雯愛用的DIOR迪奧超惹火精萃唇彩組，開店一小時銷售突破200支。

●時尚夯包出爐、老爹鞋持續熱銷

時尚精品今年什麼最火？YSL經典包款黑色小牛皮NIKKI在預購已熱賣近80個，開檔後預計也是搶購話題。TORY BURCH侯佩岑愛用款Kira Mixed Materials Top-handle Satchel包，首日就賣出30個。

IG打卡時尚熱門標籤「老爹鞋」秋冬繼續夯，最新話題聯名Puma × Karl Lagerfeld聯名老爹鞋首日排隊熱賣超過50雙，由韓國女星IU代言的New Balance 708系列老爹鞋也是年輕人指名選購的IG流行指標。

紳裝時尚愈來愈被男士們重視，今年潮紳必備三大單品為雙排扣西裝、西裝背心與口袋巾，呈現復古的經典感。把西裝穿出品味和差異性的一大訣竅，則在於「口袋巾」的運用。TAKEO KIKUCHI嚴選多款各種場合適用的口袋巾，深受男士歡迎。

空氣清淨機首日賣300台、吸塵器日賣200台

單價動輒破萬元高單價的家電，是消費者趁周年慶回饋入手的最佳時機。今年詢問度高的家電分別為空氣清淨機、吸塵器、氣炸鍋、大尺寸電視。

台北信義新天地統計，空氣清淨機首日銷售超過300台，像是DYSON PURE hot +cool Cryptomic HP06三合一智慧空氣清淨機、PHILIPS抗敏清境除濕機(香檳金色)DE5207都是被消費者指定購買的人氣夯品。

吸塵器以手持吸塵器最為熱銷，特別是2019年三大新品PANASONIC日本原裝直立式吸塵器MC-BJ980、DYSON V11 absolute無線手持式吸塵器、伊萊克斯超級玩美管家吸塵器HEPA除蟎版ZB3324B-C最為熱賣，首日銷售超過200台。

PANASONIC日本原裝直立式吸塵器MC-BJ980原價23,900元，特價1...
PANASONIC日本原裝直立式吸塵器MC-BJ980原價23,900元，特價19,900元，限量50組。圖／新光三越提供
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YSL黑色小牛皮NIKKI包69,600元。圖／新光三越提供
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新光三越台北信義新天地周年慶首日，預計超過23萬人次衝周年慶。記者江佩君／攝影
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TORY BURCH Kira Mixed-Materials Top-handle Satchel 19,900元。圖／新光三越提供
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新光三越台北信義新天地周年慶首日，預計超過23萬人次衝周年慶。記者江佩君／攝影
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DIOR迪奧超惹火精萃唇彩組推薦價2,340元。圖／新光三越提供
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周年慶空氣清淨機
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