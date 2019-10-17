宇舶表「融合的藝術」特展 盧南君買表準備戴到飽

2019-10-17 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



宇舶錶HUBLOT在2019台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）推出「融合的藝術」特展，首度完整呈現品牌藝術大使的著名作品，於10月18日至21日在世貿一館展出，盧南君從品牌好友變身為敗家的角色，購入近180萬的藍寶石水晶表款，「很久沒有買這麼昂貴的物件，想了1個多月該買哪一款，就當作3到4年來給自己的鼓勵。」

盧南君分享敗家心得表示，購物首重務實，要用穿到飽的決心來買，以價位除以穿戴次數來判斷，希望自己的衣櫃、配件都是耐看耐穿的，打造高質量取勝的衣櫥，她笑說，「所以購入宇舶表也準備戴到死才夠本。」在本屆超過12國家逾上千件藝術作品的台北國際藝術博覽會中，宇舶表彰顯了品牌融合的藝術（The Art of Fusion）之核心精神，70坪空間展出瑞士Sang Bleu刺青工坊、法國繪畫潮流引領者Marc Ferrero、美國當代街頭藝術家Shepard Fairey品牌大使以及法國雕塑家Richard Orlinski等傑出藝術創作者的代表作與其聯名表款。

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