宇舶表「融合的藝術」特展 盧南君買表準備戴到飽

盧南君分享敗家心得表示，購物首重務實，要用穿到飽的決心來買，以價位除以穿戴次數來判斷，希望自己的衣櫃、配件都是耐看耐穿的，打造高質量取勝的衣櫥，她笑說，「所以購入宇舶表也準備戴到死才夠本。」在本屆超過12國家逾上千件藝術作品的台北國際藝術博覽會中，宇舶表彰顯了品牌融合的藝術（The Art of Fusion）之核心精神，70坪空間展出瑞士Sang Bleu刺青工坊、法國繪畫潮流引領者Marc Ferrero、美國當代街頭藝術家Shepard Fairey品牌大使以及法國雕塑家Richard Orlinski等傑出藝術創作者的代表作與其聯名表款。
Shepard Fairey的著名標誌星形齒輪，運用在Big Bang Meca-10 Shepard Fairey聯名腕表中，帶來遼闊無垠的視覺張力；Marc Ferrero經典畫作「唇膏」展現為Big Bang One Click腕表，突顯當代女性的自信，並加入同色系寶石、立體刻紋表帶，增添奢華氣息。
Sang Bleu刺青工坊創辦者Maxime Plescia-Büchi，以巴洛克時期藝術家貝尼尼著名的「聖德雷莎的狂喜」雕像頭部為靈感，為宇舶錶Big Bang Unico Sang Bleu系列腕表的主題，融合時髦的刺青藝術，展現表款獨有的幾何元素和奇幻符碼。而搶眼吸睛的紅色陶瓷計時碼表來自Richard Orlinski的代表雕塑金剛（Wild Kong），從表殼、表圈甚至按把到指針，皆以立體切面呈現Richard Orlinski原始獸性的力量。
留言