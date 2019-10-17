吳鳳帶亞洲團實境秀 韓國抱走大賞

2019-10-17 19:09 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



韓國阿里郎團隊奪下實境秀大賞，穿著民族傳統服裝開心上台領獎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 《亞洲超級團隊》跨國企業競賽邁入第6屆，今年以《企業大明星》類綜藝節目方式進行，全程採實境節目拍攝手法，為台灣獎旅行銷增添娛樂話題。本屆廣邀來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國等8國在地網紅，由吳鳳帶隊參加5天4夜在地競賽，最終由韓國團隊奪下150萬元來台旅遊大獎。

爲推廣台灣獎勵旅遊環境能見度，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的《MEET TAIWAN》計畫，於2014年首度辦理《亞洲超級團隊》跨國企業競賽。今年在第一個關卡「閃亮招牌」中，由藝人吳鳳帶隊到剝皮寮，向40年打鐵老師傅學習招牌手藝，接下來到桃園大溪「天空舞台」，化身武打明星體驗吊鋼絲。

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吳鳳（中）與越南團隊合影，帶著新南向國家上山下海玩台灣。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「大明星時裝秀」在新竹新埔體驗柿染工藝創作，最後一關「音樂教室」到張連昌薩克斯風博物館，將製作成4集實境節目，預計於2019年11月於MEET TAIWAN的臉書與Youtube頻道播出。

《亞洲超級團隊》廣邀8國在地網紅，穿著民族傳統服裝秀出祖國文化。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

外貿協會秘書長葉明水說，今年以《企業大明星》為得獎頭銜，亞洲企業有1千家以上參與這個活動，台灣要吸引更多觀光客及獎勵旅遊的顧客來台灣，這是一個非常好的機會。MEET TAIWAN計畫讓亞洲很多企業來台灣體驗各種行程，過去6年來已經來了1萬5千名獎勵旅遊者。尤其新南向國家今年參與非常踴躍，這是各國網紅讓推銷台灣很棒的管道。

吳鳳（右2）與越南美女合影，左為外貿協會秘書長葉明水。

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