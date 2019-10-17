男神李敏鎬代言正官庄 粉絲週年慶瘋搶入手！
2019-10-17 18:53
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
現代人工作繁忙，想要每天擁有好氣色，適時補充元氣很重要。周年慶期間正官庄祭出好禮回饋粉絲，推出「回饋蔘級、好禮加倍」活動，明星商品優惠價69折起，滿額加贈好禮，買愈多省愈多。
全新「回饋蔘級、好禮加倍」活動開跑，包括「單筆滿額四重送」、「極品蔘活69折起」、「蔘入保養85折起」3大回饋，即日起至12月22日（各門市週年慶時間依網站公告為準），多重好康不可錯過。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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