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開幕享半價！泰迪農園咖哩有「 4種咖哩醬×5種主菜」

2019-10-17 18:43聯合報 記者陳睿中／即時報導

全新日系咖哩品牌「泰迪農園咖哩」，將於10月21日正式開幕。店內以日本經典的「新宿風」、「帝國風」等4種不同口味的咖哩，搭配上舒康雞腿肉、穀飼牛肉等5種主菜，讓民眾自行配置成不同口味的客製化咖哩。為慶祝開幕，店內也將推出「咖哩套餐半價」、「外帶咖哩買4送1」、「打卡送布丁」等一系列優惠活動。

由幕里諾餐飲集團所打造的「泰迪農園咖哩」，運用農園職人張有擇所精選的蔬菜、越光米為食材，並由日本咖哩職人本城弘擔任顧問，攜手創造出一系列咖哩料理。其中「新宿風咖哩」概念源自東京新宿老店－中村屋，使用雞腿肉與多種辛香料、大量蔬菜熬煮而成，色澤偏黃，口感輕盈。至於「帝國風咖哩」，則是以東京帝國飯店的咖哩為概念，結合蔬菜、純牛肉湯等基底配料熬煮，有著深褐色澤、風味濃郁。

店內還有結合兩種咖哩的「綜合咖哩」以及「素食咖哩」可供選擇。素食咖哩使用昆布、紅蘿蔔等蔬菜熬煮，去除掉蒜、蔥等辛香料，並添加大量蕃茄，能夠滿足素食者的需求。另外對於喜愛海鮮的民眾，也有期間限定的「海鮮白咖哩」。

主菜部份，共有舒康雞腿肉、穀飼牛肉、究好豬角煮、究好豬炸腰內、很多蔬菜等5種選擇，售價260～320元。點餐時，民眾可以先從4種咖哩醬汁中擇一，再從5種主菜中選擇自己青睞的料理，口味也有微辛至大辛的4種辣度等級，因此自由度極高，也創造出客製化的獨特感。

配菜部份，亦是「泰迪農園咖哩」的一大重點。除了坊間常見的馬鈴薯、紅蘿蔔之外，還有南瓜、茄子、蓮藕、玉米筍等10款斗南農會友善種植、產地直送的蔬菜，可達到國人一日蔬菜所需的300公克量，另外套餐使用斗南越光米作為主食，並有沙拉與漬菜搭配。店內還供應有焗烤肉醬薯泥、馬告炸雞塊、印度風烤雞翅等單點料理，每份150～200元。另外口味綿膩的咖啡布丁、杏仁豆腐，每份50元。

為慶祝開幕，10月21日至10月23日期間，每日前30名可享咖哩套餐半價優惠（限內用）；10月21日至31日期間，外帶咖哩飯餐盒（180元），買4盒送1盒；10月24日至31日期間，打卡即贈送咖啡布丁。

【泰迪農園咖哩】

地址：台北市中山區一江街15號

電話：02-2521-5115

穀飼牛肉咖哩，每份320元。圖／泰迪農園咖哩提供
穀飼牛肉咖哩，每份320元。圖／泰迪農園咖哩提供
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究好豬炸腰內咖哩，每份290元。圖／泰迪農園咖哩提供
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泰迪農園咖哩將於10月21日開幕。圖／泰迪農園咖哩提供
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舒康雞腿肉咖哩，每份290元。圖／泰迪農園咖哩提供
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究好豬角煮咖哩，每份290元。圖／泰迪農園咖哩提供
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印度風烤雞翅，每份160元。圖／泰迪農園咖哩提供
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