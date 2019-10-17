「白衣控」請注意！瑞士品牌SOTTES畫布式設計太可愛

2019-10-17 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



大量生產服裝、跟隨潮流頻繁汰舊換新等習慣，讓時尚產業對環境造成龐大的汙染。瑞士服裝品牌SOTTES今日首次在台舉行媒體發表會，除了介紹其兩系列純白主調配上手工感十足的服飾、配件等單品之外，也重申品牌堅持的「永續發展」設計理念。

「SOTTES」在法文裡是用來形容一個孩子「叛逆調皮」，瑞典雙人設計師組合Jeanne Guenat與Elliot Upton在2017年共同創立SOTTES，就是秉持著好玩、隨興不設限的精神，顛覆時裝產業時興的一切規則與熱潮。他們沒有固定的發表時程與發行數量，採客製化操作，也不分男女裝和尺寸，反而是選擇用抽繩、綁帶等細去調整穿搭的效果，希望透過創意設計打造可以做出多種變化、百搭實用的產品。

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