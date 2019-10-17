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「白衣控」請注意！瑞士品牌SOTTES畫布式設計太可愛

2019-10-17 17:42聯合報 記者吳曉涵／即時報導

大量生產服裝、跟隨潮流頻繁汰舊換新等習慣，讓時尚產業對環境造成龐大的汙染。瑞士服裝品牌SOTTES今日首次在台舉行媒體發表會，除了介紹其兩系列純白主調配上手工感十足的服飾、配件等單品之外，也重申品牌堅持的「永續發展」設計理念。

「SOTTES」在法文裡是用來形容一個孩子「叛逆調皮」，瑞典雙人設計師組合Jeanne Guenat與Elliot Upton在2017年共同創立SOTTES，就是秉持著好玩、隨興不設限的精神，顛覆時裝產業時興的一切規則與熱潮。他們沒有固定的發表時程與發行數量，採客製化操作，也不分男女裝和尺寸，反而是選擇用抽繩、綁帶等細去調整穿搭的效果，希望透過創意設計打造可以做出多種變化、百搭實用的產品。

這次帶來RECOMMENCE 1.0與2.0系列，主要都是以白色布料當作主角，也包含戒指、項鍊等飾品與帽子、吊飾。服裝原料取自瑞士古董店的二手天然纖維，配上充滿童趣感的插畫刺繡、印花，每件單品上都繡上「SOTTES」商標和「Stickman」圖樣，還有許多有趣的文字與符號、標示等等，就像把天馬行空的畫布穿在身上，釦子部分則是用回收樹脂玻璃進行雷射切割再進行加工處理而成。當中有許多單品可以拆解、組合，可以調整長短的夾克、領子隨意組裝的襯衫等等，都讓造型變的更有樂趣。

服裝上有充滿童趣感的插畫刺繡還有許多有趣的文字與符號等等。記者吳曉涵／攝影
服裝上有充滿童趣感的插畫刺繡還有許多有趣的文字與符號等等。記者吳曉涵／攝影
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瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
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RECOMMENCE 1.0與2.0系列，主要都是以白色布料當作主角。圖／SOT...
RECOMMENCE 1.0與2.0系列，主要都是以白色布料當作主角。圖／SOTTE提供
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RECOMMENCE 1.0與2.0系列，主要都是以白色布料當作主角。圖／SOT...
RECOMMENCE 1.0與2.0系列，主要都是以白色布料當作主角。圖／SOTTE提供
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瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
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瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
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SOTTE服裝原料取自瑞士古董店的二手天然纖維。圖／SOTTE提供
SOTTE服裝原料取自瑞士古董店的二手天然纖維。圖／SOTTE提供
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瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
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瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
瑞士服裝品牌SOTTES首次在台舉行媒體發表會。圖／SOTTE提供
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戒指、項鍊等飾品也都採不完美、有缺陷感的設計風格。圖／SOTTE提供
戒指、項鍊等飾品也都採不完美、有缺陷感的設計風格。圖／SOTTE提供
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SOTTES沒有發表時程與發行數量，採客製化操作，也不分男女裝和尺寸，反而是選擇...
SOTTES沒有發表時程與發行數量，採客製化操作，也不分男女裝和尺寸，反而是選擇用抽繩、綁帶等細去調整穿搭的效果。圖／SOTTE提供
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戒指、項鍊等飾品也都採不完美、有缺陷感的設計風格。圖／SOTTE提供
戒指、項鍊等飾品也都採不完美、有缺陷感的設計風格。圖／SOTTE提供
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RECOMMENCE 1.0與2.0系列，主要都是以白色布料當作主角。圖／SOT...
RECOMMENCE 1.0與2.0系列，主要都是以白色布料當作主角。圖／SOTTE提供
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瑞士品牌
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