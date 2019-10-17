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用手托腮也會狂長痘～4件事不要做 讓痘痘全消失！

2019-10-17 17:16聯合報 記者劉小川／台北即時報導

不管是什麼季節，有些人總是煩惱，為何痘痘總糾纏著我們，一起來看看以下幾個習慣，都會讓你一直狂冒痘，使用正確的方式，才不會讓你痘痘來去又回，增添自己的煩惱。

一、過度的洗臉清潔

我們如果過度的清潔皮膚，去刺激皮膚的皮脂分泌油脂，可能更容易滋生細菌，而這樣的皮膚環境，更適合痘痘的生長。

改善方式：清潔不過度，不管是什麼樣的季節，早晚清潔一次臉部，其實就已經足夠了，當然在清潔的時候也不能馬虎，也盡量使用較溫和的清潔產品來使用。

二、水分補充不足

想要達到皮膚的油水平衡，我們不僅要在外多補充，時常的噴保濕水來讓肌膚的保濕力維持，當然「內服」也非常的重要。我們不要只在感到口渴的時候才想要喝水，因為當你感到口渴的時候，身體已經是嚴重缺水的狀況。

改善方式：可以遵造每天喝8杯水的原則，或是給自己一個喝水時間的習慣，雖是不感覺口渴，但也要維持身體的油水平衡。

三、觸摸導致

人在緊張的時候、無聊的時候，總有些習慣動作。然而這些習慣動作，也有可能是我們的皮膚最大殺手之一。用手去托腮、觸摸，可能會在你不經意的時候，將灰塵及細菌，間接的帶到了臉上，痘痘就這樣悄悄的也形成了。

改善方式：千萬不要一時無聊、寂寞就去觸摸自己的臉頰，不管是什麼樣的情況想要觸摸臉頰，請千萬記得，一定要先將自己的雙手清潔乾淨。

四、飲食均衡

許多愛吃肉的人，對於青菜的攝取，是絕對不想要碰，而水果及蔬菜當中，含有許多的纖維快以幫著我們維持消化道機能、保持腸道的暢通，當然對於痘痘，也就不容易好發，其實吃進去的蔬菜水果，就是我們身體、皮膚最好的必須保養品。

水分補充不夠的時候，就可能讓自己的皮膚油水失衡。圖／摘自pakutaso
水分補充不夠的時候，就可能讓自己的皮膚油水失衡。圖／摘自pakutaso
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太過於頻繁的洗臉，反而讓皮膚失去保護力。圖／摘自pakutaso
太過於頻繁的洗臉，反而讓皮膚失去保護力。圖／摘自pakutaso
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千萬不要用你沒洗過的手，去觸碰臉部，不然痘痘就會找上門。圖／摘自pakutaso
千萬不要用你沒洗過的手，去觸碰臉部，不然痘痘就會找上門。圖／摘自pakutaso
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飲食的均衡，對於皮膚狀態也會有一定的影響。圖／摘自pakutaso
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