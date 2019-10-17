即時金融里程碑！「立碼驗」服務解決身份驗證痛點
2019-10-17 17:02
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
讓科技便利生活，新光銀行攜手全家便利商店、台灣票據交換所三方合作，推出全新「立碼驗」身份認證服務，民眾在全家FamiPort機台，插入自然人憑證或晶片金融卡，即可完成帳戶自動扣繳、身分驗證申辦手續，提供24小時金融服務。
隨著科技進步，智慧型手機已成為生活必需品，許多人在進行高端金融交易時，常發生找不到讀卡機情形，觀察到此痛點的新光銀行找來全家合作，利用全家擁有3500多家門店優勢，簡單解決消費者需求。新光銀行董事長李增昌分享，綜觀產業發展，科技金融已是大勢所趨，唯有「完美結合線上與線下服務」，方能滿足使用者需求，全新「立碼驗」服務孕育而生。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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「立碼驗」以全家FamiPort機台作為申請管道，台灣票據交換所提供eDDA電子化授權服務平台，民眾掃描QR Code完成申請。目前「立碼驗」身份認證服務，預計最快年底前提供證券、保險、醫院、保全、人力仲介、教育、資訊及通訊等產業陸續上線，適用費用自動扣繳申請，例如保險費、補習費、醫療費與公用事業費等，同時囊括開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣/付款等服務。
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