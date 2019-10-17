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爆款網美照拍起來 KLOOK精選三大秋日限定風格拍照行程

2019-10-17 16:16經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

時序來到秋冬，氣溫日漸下降讓大自然像是自帶濾鏡般繽紛多變，不論是紅黃綠交錯、極具層次感的楓葉美景，或是浪漫萌感十足的粉色芒草，隨手就能拍出夢幻美照，成為社群媒體上人氣爆棚的主角。

加上最近日韓元走跌，正是時候把還沒用完的年假拿出來，安排個四至五天、不傷荷包的美拍之旅；KLOOK精選出三大拍照風格與IG打卡景點攻略，不論是華麗復古、可愛浪漫，或是百變cosplay造型，讓你輕輕鬆鬆拍出具日韓雜誌風格的時尚大片。

【風格一】華麗大氣楓色襯底，簡單拍出復古氛圍

日本秋色以「楓」為最佳代表，從東京、大阪到京都皆有不同型態的賞楓行程，以橙紅的楓林為背景，橘紅色光線映照下讓氣色更顯亮麗，加上楓葉是依氣候變化漸進染紅，所以在楓葉季期間常可看到整片山林紅黃綠豔色交錯的壯闊美景，只要選對拍照地點，輕輕鬆鬆就能拍出華麗復古的日式風情。

如果想將整座山頭如夕陽變幻的楓林收進照片裡，可前往大阪近郊的御在所山搭乘高山纜車，在纜車上俯瞰由黃紅綠各種顏色交織而成的楓葉林，感受大自然的鬼斧神工。東京楓紅則是以美豔大紅色視覺效果聞名，特別是在東京近郊的足利市，更可看到復古的渡良瀨溪谷鐵道小火車穿過重重楓林的景色，搭乘小火車除了可拍出像被火焰包圍般的華麗風格照，還可欣賞車窗外渡良瀨溪谷的滿野紅葉。

另一個可以搭火車尋訪紅葉的地點就是京都嵐山，嵐山的美四季皆不同，秋天的嵐山在楓紅與古建築之間散發出超凡的氣息，隨著秋季帶來的色調變化，在落紅繽紛中感受濃厚秋意，同時還可以安排去保津川遊船，或是在嵐山竹林中尋訪，體驗嵐山的絕美景緻。

【風格二】逛一圈韓國粉色花草浪漫之旅，拍出萌感滿點的夢幻少女封面照

最新的韓劇取景地、充滿粉紅泡泡的IG打卡聖地就在秋季的粉紅芒草花田中。唯美浪漫的粉紅色芒草隨風搖曳，只要站在其中，瞬間化身韓劇女主角，隨意取景就是一張張浪漫滿分的少女雜誌夢幻美照。

來到首爾絕不可錯過到天空公園打卡，在花香之中，拍出秋日最浪漫的粉紅寫真！或是造訪天使花夢幻花田，穿著飄逸的長裙，走入馬卡龍般粉色芒草及天使花的夢幻花田，每個角度取景都是爆棚人氣美照，還可拜訪韓國藝術家常駐工作地Heyri藝術村，欣賞別出心裁的藝術設計；如果你人在釜山，想拍出粉紅浪漫美照，可以前往乙淑島粉紅芒草，同樣置身於粉紅芒草花田之間，每個角度都是唯美畫報。

【風格三】時尚大片的百變造型之旅

時事雜誌封面照少不了主題造型，深入旅遊景點，穿上當地特色服裝，挑戰百變造型，打造獨一無二、視覺效果十足的個人封面照！傳統和服體驗在日本旅遊是許多人的熱門選擇，但在東京淺草還有另一項特殊的和服體驗，淺草STUDIO七色攝影提供一整套日本正宗花魁的奢華服飾，搭配大膽豔麗的妝容，瞬間變身美艷花魁。

若是喜歡溫柔婉約傳統韓式服裝的女孩，可以選擇首爾韓服體驗，將作工優良、設計出眾的韓服穿上身，就像從韓劇或者歷史故事中走出來的人，穿梭在景福宮、昌慶宮等古蹟之間，彷彿正在演出韓式宮廷穿越劇。

近期韓國造型體驗行程還有另個新潮玩法 - 韓國梨花校服租借體驗，韓劇中時常可見穿著校服的高中生在遊樂園或熱門景點拍照，留下一張張的少男少女美照。想要與眾不同的IG封面照？快來試試梨花校服的青春魔力。

日本大阪近郊的御在所山搭乘高山纜車，在纜車上俯瞰由黃紅綠各種顏色交織而成的楓葉林...
日本大阪近郊的御在所山搭乘高山纜車，在纜車上俯瞰由黃紅綠各種顏色交織而成的楓葉林，感受大自然的鬼斧神工。　圖／KLOOK提供
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唯美浪漫的粉紅色芒草隨風搖曳，只要站在其中，瞬間化身韓劇女主角，隨意取景就是一張...
唯美浪漫的粉紅色芒草隨風搖曳，只要站在其中，瞬間化身韓劇女主角，隨意取景就是一張張浪漫滿分的少女雜誌夢幻美照。　圖／KLOOK提供
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嵐山花田韓國
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