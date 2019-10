絕望與希望並存 你看懂《小丑》電影中的顏色了嗎?

2019-10-17 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 /即時報導



今年威尼斯影展最大榮耀金獅獎的得主《小丑》(Joker)正全球熱映中,主角瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)在片中精采的演出讓觀眾留下深刻的印象,許多影迷在看完電影後都紛紛表示看好他能憑藉此次機會拿下奧斯卡影帝。

除了神乎其技的演技之外,《小丑》這部電影中其實還帶來很多視覺上的震撼。故事背景設定在1980年代的高譚市(DC漫畫虛構的城市),貧富差異大、社會逐漸失序,髒亂老舊的城市角落,這些都是構成小丑這個主角人物特質和故事走向的關鍵細節,並反應在他的造型上。觀眾們在場景、造型中讀出的含意,更深受「顏色」的影響,而「顏色」同時也是詮釋整部電影風格的關鍵,恰到好處的配色甚至可讓觀影情緒更為濃烈。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高! × i 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!