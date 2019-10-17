絕望與希望並存 你看懂《小丑》電影中的顏色了嗎？ 2019-10-17 16:09
聯合報 記者
吳曉涵
／即時報導
今年威
影展最大榮耀金獅獎的得主《小丑》（Joker）正全球熱映中，主角瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）在片中精采的演出讓觀眾留下深刻的印象，許多影迷在看完 尼斯 後都紛紛表示看好他能憑藉此次機會拿下奧斯卡影帝。 電影
除了神乎其技的演技之外，《小丑》這部電影中其實還帶來很多視覺上的震撼。故事背景設定在1980年代的高譚市（DC漫畫虛構的城市），貧富差異大、社會逐漸失序，髒亂老舊的城市角落，這些都是構成小丑這個主角人物特質和故事走向的關鍵細節，並反應在他的造型上。觀眾們在場景、造型中讀出的含意，更深受「顏色」的影響，而「顏色」同時也是詮釋整部電影風格的關鍵，恰到好處的配色甚至可讓觀影情緒更為濃烈。
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知名粉絲團Colour is my Life就在近日利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。包括最標誌性的那套西裝穿搭所用到的Barbados Cherry巴巴多斯櫻桃紅、Hawaiian Sunset夏威夷日落橘，以及在小丑變身以前搭的那台
裡令人感到絕望的陳舊色系等等。這些色彩組合一字排開，更讓人體會到整部片所呈現出的一種陰鬱、老舊、但卻又保有熱情與希望、純真的種種複雜特質。相信已經看過電影的人，應該都懂得這種五味雜陳的感受吧！ 巴士 知名粉絲團Colour is my Life利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。圖／摘自臉書 分享 知名粉絲團Colour is my Life利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。圖／摘自臉書 分享 知名粉絲團Colour is my Life利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。圖／摘自臉書 分享 知名粉絲團Colour is my Life利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。圖／摘自臉書 分享 知名粉絲團Colour is my Life利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。圖／摘自臉書 分享 知名粉絲團Colour is my Life利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。圖／摘自臉書 分享 知名粉絲團Colour is my Life利用全球色彩權威Pantone資料庫，整理出一套《小丑》電影中幾個經典場景與造型在不同光線、道具陪襯下所呈現的不同色調組合。圖／摘自臉書 分享
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