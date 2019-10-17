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「DUBBE天然刷具」環保設計融入生活 獨家7折活動開跑

2019-10-17 16:04聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/DUBBE提供。
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10月DUBBE天然刷具為響應環保，特與聯合數位文創合作在「有.設計」環保永續：材料．回歸本質活動，推出全系列獨家7折優惠，給愛地球又注重生活品質的你。

有.設計整理了幾種日常常見與環保永續的材質與你分享設計的多樣可能，即日起至10/31前，於FB個人動態公開分享「材料．回歸本質」頁面，並標註#有設計有環保，就有機會獲得「DUBBE天然鍋刷」。

圖/聯合數位文創提供。
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擁有超過60年刷具製造技術以及現代工業設計經驗的DUBBE，一直在思考如何讓環保以及設計融入到生活當中，堅信環保及設計可以完全落實在生活裡的每一天，所以團隊致力於生產環保、可自然分解和無塑料的產品，帶來對環境零負擔與富有設計感的生活刷具，為您提供生活刷具的另一種新可能。

圖/DUBBE提供。
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自從1863年的塑膠以及1935年的杜邦尼龍問世，它們的確成就了現代許多生活用品帶來了快速的便利，但這些不可逆的化學成品卻也帶給地球無法消化溶解的龐大負擔。

圖/DUBBE提供。
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DUBBE刷具推陳出新，從材料生產到消費者使用習慣的考量、從外觀設計到使用觸感、從想傳達的環保理念到原料的極致使用，每一處細節都不容忽視、每一絲細膩都是巧思。看似簡單的DUBBE天然牙刷、DUBBE天然鍋刷及DUBBE天然吸管刷，每個簡單都是不簡單，期待環保融入設計、設計融入環保，更期待有一天民眾也能將這些不簡單的DUBBE天然刷具融入自己的日常生活當中。

圖/DUBBE提供。
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2019年4月DUBBE參加臺灣文博會，入選Life!研究所-友善美、8月入選澳洲墨爾本設計週，代表臺灣參展、9月在近百家優秀品牌中入圍 2019 Pop Up Asia 亞洲手創展的PUA MAKERS初選，DUBBE在四大手創類別中－在地製造類別與其他兩家品牌脫穎而出。堅持在地製造，堅信臺灣職人手藝能帶給每位使用者的不只是驕傲，更是幸福與永續。

圖/DUBBE提供。
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