十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例

2019-10-17 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



歷經十年溝通，台灣芭樂17日起確定可外銷美國，成為繼墨西哥之後，第二個可以輸銷芭樂到美國的國家。台灣芭樂外銷以加拿大為主，其次為中國大陸、香港等，農委會表示，台灣芭樂口感佳，對消費者有不小吸引力，最快年底就可將第一批芭樂送到美國。

美國農業部動植物檢疫局昨天預刊台灣芭樂輸銷美國的檢疫規定，並將於17日正式公告生效，我國成為亞洲第一個可輸銷新鮮芭樂至美國的國家。

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防檢局副局長鄒慧娟表示，台灣在2009年就提送資料，向美方申請輸銷芭樂，並提供生產資料、有害生物清單、防治管理措施等，美國評估完書面資料後，也派員到台灣親自考察，雙方經過多次協調溝通，美方終於開放市場。

芭樂輸美耗時整整十年，最困難部分卡在殺蟲方式。鄒慧娟表示，美方審查時，最注重東方果實蠅、瓜實蠅及南瓜實蠅處理方式，由時台灣是這三種果實蠅的疫區，而美國為非疫區，如果要將芭樂送美國，必須提供確實有效的殺蟲方式。

鄒慧娟說，現行已輸美的墨西哥芭樂是以輻射照射殺蟲，台灣芭樂則是以低溫技術殺蟲，但美國對芭樂低溫殺蟲技術並不熟悉。美國曾希望台灣比照墨西哥輻射照射的技術，可加快審查流程，但國內業者普遍希望維持低溫殺蟲技術，因此台灣提供相當多的數據資料，美國也花費較長時間審查，在我方多次催促之下終於通過。

農委會表示，防檢局跟美方簽完工作報告後，將會協助貿易商規畫外銷作業，由於這是台灣芭樂第一次外銷美國，必須確實掌握品質才可輸出，思考如何讓美國通路接受，預計年底前首批台灣芭樂就可進軍美國。