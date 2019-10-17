全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



人氣名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）日前才剛過23歲生日，年紀輕輕已是時尚圈最搶手的模特兒、賺進大把收入和名聲，近日她又獲得另一個頭銜—全球最美的女人。

根據外電報導，Golden Ratio of Beauty Phi（美貌的黃金比例）調查榜透過古希臘人發明的數學方程式計算五官與臉型，生成一套完美的黃金比例基準範例，而貝拉的五官、臉型與其媒合幾乎達到94.35%的程度，尤其下巴99.7%的數字更是幾近完美，在多位時尚名人之中排名第一。拍攝工作滿檔的她，在剛結束的2020春夏時裝周依然走了20多場的秀，今年也拿下接近10本時尚雜誌的封面，形象廣告數量更是多不勝數。

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