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全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26聯合報 記者吳曉涵／即時報導

人氣名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）日前才剛過23歲生日，年紀輕輕已是時尚圈最搶手的模特兒、賺進大把收入和名聲，近日她又獲得另一個頭銜—全球最美的女人。

根據外電報導，Golden Ratio of Beauty Phi（美貌的黃金比例）調查榜透過古希臘人發明的數學方程式計算五官與臉型，生成一套完美的黃金比例基準範例，而貝拉的五官、臉型與其媒合幾乎達到94.35%的程度，尤其下巴99.7%的數字更是幾近完美，在多位時尚名人之中排名第一。拍攝工作滿檔的她，在剛結束的2020春夏時裝周依然走了20多場的秀，今年也拿下接近10本時尚雜誌的封面，形象廣告數量更是多不勝數。

而第二、三名分別是碧昂絲（Beyonce）的92.44%、性感「梅拉」安珀赫德（Amber Heard）的91.85%。其他上榜的還有亞莉安娜（Ariana Grande）、泰勒絲（Taylor Swift）、娜塔莉波曼（Natalie Portma）等人。有點尷尬的是，貝拉哈蒂德的名模姐姐吉吉哈蒂德在這個排行榜中沒有特別被提到。

人氣名模貝拉哈蒂德因五官臉型符合黃金比例被封為全球最美的女人。圖／摘自IG
人氣名模貝拉哈蒂德因五官臉型符合黃金比例被封為全球最美的女人。圖／摘自IG
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碧昂絲是最美女人榜單中第二名。圖／Michael Kors提供
碧昂絲是最美女人榜單中第二名。圖／Michael Kors提供
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人氣名模貝拉哈蒂德因五官臉型符合黃金比例被封為全球最美的女人。圖／VERSACE...
人氣名模貝拉哈蒂德因五官臉型符合黃金比例被封為全球最美的女人。圖／VERSACE提供
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貝拉哈蒂德(右)與名模姐姐吉吉哈蒂德。圖／VERSACE提供
貝拉哈蒂德(右)與名模姐姐吉吉哈蒂德。圖／VERSACE提供
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「梅拉」安珀赫德是最美女人榜單中第三名。圖／Valentino提供
「梅拉」安珀赫德是最美女人榜單中第三名。圖／Valentino提供
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希臘模特兒
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