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信義區百貨雙雄開戰 新光三越吸23萬人潮一天血拚10億

2019-10-17 15:08聯合報 記者江佩君／即時報導

全球百貨最密集的台北信義商圈，兩大百貨集團新光三越微風今天起正面對決展開周年慶。新光三越信義新天地開店前吸引3千人等進場血拚，美妝人氣王雅詩蘭黛小棕組、蘭蔻小黑組、KIEHL’S金盞花組，一小時銷售破1,500組、ALBION健康化妝水組一開店秒殺。雅詩蘭黛新品小棕縮時精萃與SK-II青春經典特惠組，也都在一小時賣完。反觀，缺少周年慶有強力吸客效果美妝業種的微風，館內購物氣氛不似新光三越熱絡。

新光三越信義新天地周年慶26天，預計可吸引500萬人次造訪，若以台北市有267萬人口，換算下來，相當於有1.8個台北市人口造訪。首日預計吸引23萬人潮，業績上看10億。

新光三越總經理吳昕陽在百貨開門後立即走訪四店巡店，針對第一波周年慶表現，吳昕陽指出，今年主顧客有穩住，但來客數有減少，尤其是觀光客。南西店去年有誠品南西開幕，還有白晝之夜拉高來客數。今年第一波遇到補班，還有國慶四連休出遊潮，來客因此有受影響。

另外，為了讓消費者購物更方便，周年慶特惠組也可在新光三越App線上搶購，讓消費者可以如吳昕陽形容的，更「優雅舒適的消費」。至於App會不會影響實體百貨人潮？吳昕陽表示，我們也在觀察，目前沒有答案，App絕對是未來很重要的一塊，現在就是邊做邊修正。

每年一定要囤貨可以帶客的美妝、高客單的家電，是周年慶兩大業績支柱。新光三越信義A8甫改裝新開幕美感再升級，A8店長古菊萍表示，美妝品牌力挺，今年貨量給足A8。另外，A8家用樓層也剛於去年下半年改裝，預計都可在今年周年慶展開成效。家電的部分，今年以吸塵器、氣炸鍋、空氣清淨機為熱門，首日可銷售200台吸塵器、200台氣炸鍋、300台空氣清淨機。

新光三越台北信義新天地10月17日起到10月30日全館滿5,000元送500元，化妝品滿2,000元送200元。名品單櫃、大家電區、法雅客＋iStore滿1萬送500元，此外，首7日貴賓卡、APP會員獨享名品單櫃、大家電區、法雅客＋iStore滿1萬送1,000元。去年新光三越信義新天地買千送百各店各自累計，今年四店合體同慶，滿千送百可跨店累計，讓消費者更容易拿到滿額回饋。

新光三越台北信義A8購買美妝人潮。記者江佩君／攝影
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今年是微風南山首度周年慶。記者江佩君／攝影
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新光三越台北信義新天地共有73個入口，首日開店前吸引3千人排隊。記者江佩君／攝影
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今年是微風南山首度周年慶。記者江佩君／攝影
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新光三越台北信義新天地共有73個入口，首日開店前吸引3千人排隊。記者江佩君／攝影
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消費者仔細看DM特惠組購物。記者江佩君／攝影
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微風今年信義、松高、南山三店聯手周年慶。記者江佩君／攝影
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新光三越台北信義新天地共有73個入口，首日開店前吸引3千人排隊。記者江佩君／攝影
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周年慶微風新光三越
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