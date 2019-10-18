當代大人味藝術錶 用時間走出品味

2019-10-18 14:06 聯合新聞網 聯合數位文創



Humism 動態幾何錶。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook 由新加坡的藝術設計團隊研發的新款設計錶-「Humism 動態幾何錶」，創新以動態藝術完美呈現，精緻獨樹一格的錶面，其設計更鑲入跨時代性的哲學靈魂，讓人難以想像時針與分針能隨時間走出一幅生命詩意，手錶不僅是配件，更是腕上藝術，拉出你不平凡的距離感，擺脫稚嫩、秀出大人味風格。由聯合數位文創旗下有‧設計uDesign主辦的募資活動即日起於 嘖嘖平台 啟動。

關於動態藝術在國際間已大鳴大放、行之有年，相關創作形式已延伸到淋漓盡致，包含法國杜象﹝Marcel Duchamp﹞、瑞士尤里•梅森-雅辛﹝Youri Messen-Jaschin﹞、韓國崔旴嵐等知名藝術創作者，皆相繼展出驚豔創作，讓動態藝術發展儘管深遠，卻一直歷久彌新、衝擊想像，而這樣創新大膽的精神，更是新加坡獨立設計團隊 Humism 追求的完美領域，將藝術融入手錶設計，更相中台灣藝文市場，與有設計合作，預計在台灣上市四款新品，目前募資計畫正上線中。

「Humism 動態幾何錶」四款產品，理念分別為充滿日式禪意的 Kato-中文名即是「禪」；象徵跳脫二元侷限的 Rhizome-「啟程」；追求平衡生活的 Eudaimonia-「無稜」；及充滿生命力的 Dasein-「存在」。即日起自 12/16，於嘖嘖平台募資中，詳細資訊請見募資頁 http://bit.ly/2plV3Im 。

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Humism 動態幾何錶_Kato「禪」。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook