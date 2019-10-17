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海洋拉娜乳霜換黑白潮裝 攝影鬼才父女檔首度合作

2019-10-17 13:12經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

奢華乳霜代名詞-「海洋拉娜乳霜」，2019年秋天換上令人眼睛一亮的黑白色系時尚摩登新裝，這次海洋拉娜攜手世界知名時尚攝影鬼才Mario Sorrenti和其女兒–同時也是攝影界的時尚新秀Gray Sorrenti，透過他們充滿藝術性的鏡頭，重塑最經典的海洋拉娜乳霜包裝設計，也讓人感受到滿滿的父女情。

海洋拉娜指出，這次的合作，也是Mario Sorrenti和Gray Sorrenti父女倆有史以來的首次合作，透過他們強而有力的視覺及聽覺，捕捉他們無數個夏天於海邊所創造的回憶，讓海洋拉娜與Mario和Gray攜手推出的《The Edge of The Sea》聯名限量乳霜，同時呼應對大海的熱愛。

海洋拉娜指出，Mario是位充滿傳奇性的時尚攝影師，而Gary則為迅速崛起的次世代最具影響力的攝影師之一，在時尚及藝術界皆掀起浪潮，她的攝影作品充滿青春情懷及藝術化表現。

這次，Mario Sorrenti和Gray Sorrenti父女倆的首次合作，創造出兩款限量版海洋拉娜經典乳霜，添上一抹具有他們獨特風格令人驚豔的黑白攝影作品。

海洋拉娜經典乳霜，共有五種質地，「經典乳霜」質地奢華豐盈，可修護乾燥，「舒芙乳霜」質地柔軟豐盈，可為肌膚帶來舒緩保濕，「水凝霜」質地清新水潤，適合夏天及年輕肌膚使用。「舒芙輕乳液」質地輕盈絲柔，保濕同時柔嫩肌膚，「柔礦輕乳液」可平衡調理肌膚，保濕同時呈現粉霧膚質。

這次海洋拉娜攜手世界知名時尚攝影鬼才Mario Sorrenti和其女兒–同時也...
這次海洋拉娜攜手世界知名時尚攝影鬼才Mario Sorrenti和其女兒–同時也是攝影界的時尚新秀Gray Sorrenti，透過他們充滿藝術性的鏡頭，重塑最經典的海洋拉娜乳霜包裝設計，也讓人感受到滿滿的父女情。 圖／海洋拉娜提供
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La Mer X Mario Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜＋La Mer...
La Mer X Mario Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜＋La Mer X Gray Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜。 圖／海洋拉娜提供
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