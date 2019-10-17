海洋拉娜乳霜換黑白潮裝 攝影鬼才父女檔首度合作

2019-10-17 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



奢華乳霜代名詞-「海洋拉娜乳霜」，2019年秋天換上令人眼睛一亮的黑白色系時尚摩登新裝，這次海洋拉娜攜手世界知名時尚攝影鬼才Mario Sorrenti和其女兒–同時也是攝影界的時尚新秀Gray Sorrenti，透過他們充滿藝術性的鏡頭，重塑最經典的海洋拉娜乳霜包裝設計，也讓人感受到滿滿的父女情。

海洋拉娜指出，這次的合作，也是Mario Sorrenti和Gray Sorrenti父女倆有史以來的首次合作，透過他們強而有力的視覺及聽覺，捕捉他們無數個夏天於海邊所創造的回憶，讓海洋拉娜與Mario和Gray攜手推出的《The Edge of The Sea》聯名限量乳霜，同時呼應對大海的熱愛。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

海洋拉娜指出，Mario是位充滿傳奇性的時尚攝影師，而Gary則為迅速崛起的次世代最具影響力的攝影師之一，在時尚及藝術界皆掀起浪潮，她的攝影作品充滿青春情懷及藝術化表現。

這次，Mario Sorrenti和Gray Sorrenti父女倆的首次合作，創造出兩款限量版海洋拉娜經典乳霜，添上一抹具有他們獨特風格令人驚豔的黑白攝影作品。