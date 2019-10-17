iPlay愛玩親子藝術讓音樂與小孩們零距離！

2019-10-17 14:49 聯合新聞網 有.設計 uDesign



iPlay愛玩親子藝術提供。拍攝地點：六福皇宮大觀殿 分享 facebook

近年來親子市場日益暢旺，家長們開始注重各項親子活動，能夠與孩子強化互動及留下美好回憶。

重磅回歸《愛玩動物響獸宴》互動式音樂小劇場系列

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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愛玩親子藝術主打原創設計，不同於以往嚴肅沉悶的音樂會形式，將古典音樂與兒童戲劇創新結合，以近距離互動的表演方式受到家庭族群的熱愛，在去年締造近乎每場完售亮眼成績。

延續2018年的亮眼表現，今年9月起，大小朋友們最喜愛的動物好朋友們又回來了!自9月至12月止，愛玩親子藝術再度推出《愛玩動物響獸宴》互動式音樂小劇場系列，延續歡樂的方式，設計趣味的互動橋段，鎖住孩子們的專注力，提升對於美感的鑑賞力。

iPlay愛玩親子藝術提供。拍攝地點：文水藝文中心 分享 facebook

精緻小巧的音樂會場地，提供舒適的聆賞空間

愛玩親子藝術今年首度與文水藝文中心合作，場地座落於台北市中心，捷運松江南京站4號出口，交通便捷，為台灣少見的精緻型音樂會場地，提供給親子最單純舒適的互動空間，並貼心備有座位增高墊，讓小小孩也不怕進入音樂廳享受美好的音樂饗宴。

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精心設計生日結合節慶主題，歡樂故事輪番登場

每檔節目結合生日元素，由音樂家們帶領全場一起為當月小壽星們慶生同樂。除此之外，當月壽星於活動現場出示身分證明，即可兌換精美小禮物一份。

繼9月份《誰是舞林盟主》大獲好評後，10月份即將推出萬聖節主題的《消失的生日禮物》、11月份則企劃環遊世界為主題的《玩轉音樂大富翁》，以及12月份搭配聖誕氣氛的《犀牛弟弟的聖誕大禮》，歲末年終強檔出擊，精彩可期絕對不容錯過。