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iPlay愛玩親子藝術讓音樂與小孩們零距離！

2019-10-17 14:49聯合新聞網 有.設計 uDesign

iPlay愛玩親子藝術提供。拍攝地點：六福皇宮大觀殿
iPlay愛玩親子藝術提供。拍攝地點：六福皇宮大觀殿
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近年來親子市場日益暢旺，家長們開始注重各項親子活動，能夠與孩子強化互動及留下美好回憶。

重磅回歸《愛玩動物響獸宴》互動式音樂小劇場系列

愛玩親子藝術主打原創設計，不同於以往嚴肅沉悶的音樂會形式，將古典音樂與兒童戲劇創新結合，以近距離互動的表演方式受到家庭族群的熱愛，在去年締造近乎每場完售亮眼成績。

延續2018年的亮眼表現，今年9月起，大小朋友們最喜愛的動物好朋友們又回來了!自9月至12月止，愛玩親子藝術再度推出《愛玩動物響獸宴》互動式音樂小劇場系列，延續歡樂的方式，設計趣味的互動橋段，鎖住孩子們的專注力，提升對於美感的鑑賞力。

iPlay愛玩親子藝術提供。拍攝地點：文水藝文中心
iPlay愛玩親子藝術提供。拍攝地點：文水藝文中心
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精緻小巧的音樂會場地，提供舒適的聆賞空間

愛玩親子藝術今年首度與文水藝文中心合作，場地座落於台北市中心，捷運松江南京站4號出口，交通便捷，為台灣少見的精緻型音樂會場地，提供給親子最單純舒適的互動空間，並貼心備有座位增高墊，讓小小孩也不怕進入音樂廳享受美好的音樂饗宴。

iPlay愛玩親子藝術提供。拍攝地點：六福皇宮大觀殿
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精心設計生日結合節慶主題，歡樂故事輪番登場

每檔節目結合生日元素，由音樂家們帶領全場一起為當月小壽星們慶生同樂。除此之外，當月壽星於活動現場出示身分證明，即可兌換精美小禮物一份。

繼9月份《誰是舞林盟主》大獲好評後，10月份即將推出萬聖節主題的《消失的生日禮物》、11月份則企劃環遊世界為主題的《玩轉音樂大富翁》，以及12月份搭配聖誕氣氛的《犀牛弟弟的聖誕大禮》，歲末年終強檔出擊，精彩可期絕對不容錯過。

親子音樂會
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