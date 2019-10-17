重溫兒時好滋味！全家「77乳加霜淇淋」搶先上市
2019-10-17 12:33
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
近期超商吹起懷舊風，全家便利商店攜手國民甜食「77乳加」合作，打造復刻版「77乳加霜淇淋」即日起搶先開賣，濃郁巧克力風味在口中蔓延，尾韻帶有花生牛軋糖香氣，讓人欲罷不能。
全新「77乳加霜淇淋」即日起至10月19日，全家20間門市搶先開賣，10月20日全台門市正式販售，活動期間購買77乳加霜淇淋（含綜合），加贈77乳加巧克力乙支，限量5萬支，送完為止。
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