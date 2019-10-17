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潮牌瘋跨界！看時尚頑童Jeremy Scott如何翻玩北歐精靈

2019-10-17 12:31聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

潮牌跨界大玩聯名又有新作！ROCKCOCO推出台灣限定商品，找來「LINE FRIENDS」合作，把超萌的熊大跟兔兔穿上身；JACK & JONES NEXT則與時尚頑童Jeremy Scott合推「魔髮精靈(GOOD LUCK TROLLS)聯名系列」，並於微風松高搶先首賣，隨後於全台專櫃限量販售。

來自北歐的潮牌JACK & JONES NEXT首度與國際設計師Jeremy Scott合作，這位時尚頑童的作品以充滿戲謔和幽默的風格著稱，不少歌手及潮流圈巨星如Rihanna﹅Katy Perry﹅Kanye West等都是其好友。

這次合推的「魔髮精靈(GOOD LUCK TROLLS)」聯名系列，是以丹麥斯堪地那維亞半島傳說中，常保笑容的幸運精靈為發想，用誇張的拼接與螢光糖果色元素的疊加，演繹出具現代趣味及街頭潮流感的魔髮精靈。

ROCKCOCO則推出的LINE FRIENDS「愛的好友系列」，將熊大、兔兔等人氣角色結合百搭實穿的帽T與大學T，並找來女藝人大元跟洪詩合體演繹單品穿搭。談到秋冬服裝搭配，兩人都表示喜愛穿著寬鬆一點的大學T或帽T，如果天氣變冷，直接加上發熱衣即可，若想要更顯瘦，大元推薦「上寬下窄」穿搭法，長版上衣搭配合身窄管褲，看起來就像瘦了一圈。

LINE FRIENDS與ROCKCOCO「愛的好友系列」，即日起在STAYREAL、ROCKCOCO等通路門市販售。

ROCKCOCO推出LINE FRIENDS「愛的好友系列」聯名單品，找來大元、...
ROCKCOCO推出LINE FRIENDS「愛的好友系列」聯名單品，找來大元、洪詩超萌演繹。圖／ROCKCOCO提供
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左起：JACK & JONES NEXT X Jeremy Scott棒球夾克，...
左起：JACK & JONES NEXT X Jeremy Scott棒球夾克，售價7,490元、GOOD LUCK TROLLS大學連帽T，售價3,490元。圖／JACK & JONES NEXT提供
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ROCKCOCO推出LINE FRIENDS「愛的好友系列」聯名單品，找來大元、...
ROCKCOCO推出LINE FRIENDS「愛的好友系列」聯名單品，找來大元、洪詩超萌演繹。圖／ROCKCOCO提供
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JACK & JONES NEXT與時尚頑童Jeremy Scott合推「魔髮精...
JACK & JONES NEXT與時尚頑童Jeremy Scott合推「魔髮精靈(GOOD LUCK TROLLS)聯名系列」。圖／JACK&JONES NEXT提供
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JACK & JONES NEXT X Jeremy Scott羽絨外套，售價9...
JACK & JONES NEXT X Jeremy Scott羽絨外套，售價9,990元。圖／JACK & JONES NEXT提供
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ROCKCOCO愛的好友帽T，售價2,280元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO愛的好友帽T，售價2,280元。圖／ROCKCOCO提供
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