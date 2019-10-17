秋冬用油保濕！香奈兒全新精品香氛精油照顧肌膚、秀髮

2019-10-17 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



香水一直帶著我們會到某一個深刻的記憶之中，然而香氛就像是我們為自己注入了靈魂及個性。香奈兒曾在2013年時，首度發表香奈兒精品香水身體乳霜，今年秋冬，推出全新「香奈兒精品香氛精油」，讓大家不只在香水中嗅到這迷人的味道，更在肌膚、頭髮保養上，也能感受到滋潤與香氣，也見證香奈兒研究團隊，不斷更新與加強自己的商品。

全新香奈兒精品香氛精油，讓肌膚保濕、秀髮修護，再升一級，也讓喜愛香奈兒保養的粉絲們，更是愛不釋手，既是香水、也是保養油。

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打開瓶身，就能嗅到優雅迷人的香氣，卻不會讓人感到俗豔感。更多了些清新的花朵調性，令人陶醉。內含有白麝香、柑橘和茉莉花，一同譜出了美妙的旋律，更讓這樣的芳香繚繞，在沐浴後抹上，讓香氣更像沁出花朵的氣味，讓人身心靈放鬆。

使用起來清爽、好吸收的「香奈兒精品香氛精油」，不只是身體可以滋潤保濕，更可以使用在秀髮上。這樣療癒的浸沐享受，在肌膚上，更是讓妳有著猶如絲緞般的膚觸。