好市多刷卡買百元土雞 她回家卻驚見單價6000多元

2019-10-17 12:48 聯合新聞網 綜合報導



原PO發現購買的土雞標價與收據上的單價金額相距甚遠。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

許多消費者在購買商品時會選擇用刷卡的方式結帳，但刷卡時一定要特別注意帳單數字，以免店員誤刷條碼，多付了冤枉錢。一位女網友在網上PO文表示自己在新莊好市多店幫朋友購買了一隻標價367元的台灣本產土雞，她因爲趕時間，所以在結帳時用刷卡付帳，當下也沒有多加注意明細，但回家後卻驚見帳單上的土雞價格為6000多元，讓她相當驚訝。

原PO昨日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己在好市多購買了3樣商品，其中的土雞是幫朋友購買的，她貼出購買後的收據與土雞商品的照片，並說土雞標價上的價格是367元，但回家查看收據卻發現這隻雞的單價變成6675元，讓她當場傻眼，事後她致電給好市多客服時，對方則回應要明天才能回覆，讓原PO相當氣憤。

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她表示自己當下因為趕時間，所以在刷完卡後沒有特別注意金額，可是在正常刷卡超過3000元的情況下會要求刷卡人簽名，當下收銀員並沒有讓她簽單，她說「一樣的條碼刷出來的金額居然是不一樣的，如果沒有一個一個對數字，是不是很多人也和我一樣多付了錢不知道！」，另外她也說「好市多在處理這樣的事情上，真的是不夠積極，消費者此時已經氣炸了。」

事後好市多有打電話跟原PO進行處理，並表示是「條碼問題」，但原PO也提醒大家買東西一定要一個個對數字，不要太相信機器，而許多網友也在文章底下紛紛留言回應，「我每次結帳完都會一個一個對完才離開櫃檯，而且再結帳的同時我會盯著結帳台上刷出來的金額」、「買的時候就會先估大約多少錢，結帳時會站在螢幕前看一下，差不多應該就沒錯了」、「應該是銀行沒有上班要隔天才能查刷的金額，一定會退你錢的，其實不用氣炸這樣」