「白松露」來了！今年量增價高 台灣「進貨王」是他

2019-10-17 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



每年深秋，進入品嘗白松露的季節。今年的白松露出土狀況和去年相比，因義大利氣候早冷，白松露在10月初便早早出現蹤影，去年10月義大利氣候濕熱多雨，出土的白松露較小顆，每顆僅約50~80公克，今年此時已出現超過100公克的白松露，若乾冷氣候持續，白松露預估產量可望比去年上升，價格預估每公斤28至30萬，和去年相差不遠，依然位居「全世界最高貴的食物」。

要論及台灣賣出最多白松露的餐廳，要算是三二行館。來自義大利西北部皮蒙特區的阿爾巴所生產的白松露，是所有產區中最昂貴、最知名的白松露，因此，該地成為頂級白松露的代名詞；三二行館平均每年10月中至12月中、兩個月的白松露季，能賣出大約8公斤的白松露，以每公斤28萬至30萬的價格計算，等於賣出超過兩百萬價值的白松露。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

白松露味道濃烈且細緻，個頭愈大的白松露結構紮實且香味濃郁，但只能搭上味道清淡的食材，所以每一道菜必須在食材與調味間取得平衡，卻又要保留松露原始特殊風味，十足考驗主廚對於食材掌握度與廚藝技巧的靈活運用。三二行館主廚陳溫仁（Jimmy）表示，白松露的料理如何在「不烹調」與「過度烹調」中取得平衡，展現每樣食材的極致滋味，是今年菜色最重要的表現；此次他便以蟹中之王「帝王蟹」、蝦界鐵甲武士「螯蝦」及格陵蘭海域的黑龍鱈魚等海鮮，搭配白松露多層次的香氣魅力，同時在每道菜上桌時，現刨新鮮白松露，展現獨有的香氣風味。