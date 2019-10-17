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好市多進潮牌帽！官網價「差2倍多」 網友瘋狂求代購

2019-10-17 11:03聯合新聞網 綜合報導

美式賣場好市多常推出比官網價格還優惠的潮流商品，上架後往往被搶購一空，八月時推出「FILA老爹鞋」，與官網相差近三倍的價格也讓不少人心動購買，這次竟推出下殺38折的「FILA棒球帽」，FILA控的網友紛紛直呼「再衝一波」。

好市多推出官網價下殺38折的「FILA棒球帽」，許多網友紛紛搶購。圖取自「Cos...
好市多推出官網價下殺38折的「FILA棒球帽」，許多網友紛紛搶購。圖取自「Costco好市多 商品經驗老實說」
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好市多推出官網價下殺38折的「FILA棒球帽」，許多網友紛紛搶購。圖取自「Cos...
好市多推出官網價下殺38折的「FILA棒球帽」，許多網友紛紛搶購。圖取自「Costco好市多 商品經驗老實說」
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一名女網友在Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她po出成堆的FILA棒球帽，竟然才259元，與官網680元比相差兩倍多的價格，下殺38折，共有白和粉兩色及適合冬天的絨毛款式，優惠的價格加上百搭款式，讓不少網友衝去好市多搶購、詢問還有存貨的分店甚至有網友開代購幫忙購買，吸引不少潮牌控瘋搶。

網友紛紛表示，「超便宜的耶，想包色」、「好看又便宜啊啊啊」、「F家買起來」、「會不會變全台制服帽？」、「有沒有這麼誇張！連代購都出來了」，不過也有網友分析，官網販售680元是台灣製的且版型較挺，而好市多販售的雖然價差兩倍多，但卻是中國製的。

好市多代購Costco
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