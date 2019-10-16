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一蘭有「萬聖節南瓜筷架」！打卡再抽拉麵碗、兒童T

2019-10-16 23:09聯合報 記者陳睿中／即時報導

隨著一年一度的萬聖節即將到來，台灣的一蘭拉麵也將舉行「一蘭萬聖搞鬼趣」的活動。民眾只要參與活動，就有機會獲得特製拉麵碗、孩童T恤等禮品。

創業於1960年的一蘭拉麵，自2017年6月首次登台，目前在台開設有兩間門市。自10月19日至10月27日期間，凡至店享用拉麵並參與打卡活動，就有機會抽中「一蘭特製拉麵碗」及「一蘭特製孩童T恤」等禮品。獎項也將於10月28日公佈，讓得獎的小朋友，可以在萬聖節打扮成「小小一蘭人」。

另外在10月20日至10月31日期間，一蘭也將紙筷套設計成萬聖節款式，民眾只要沿著虛線折疊，就可以完成「心型南瓜」的指筷架。用餐之餘，也能感受到萬聖節的氣氛。

民眾只要參與打卡活動，就有機會獲得拉麵碗、孩童T恤等禮品。圖／一蘭提供
民眾只要參與打卡活動，就有機會獲得拉麵碗、孩童T恤等禮品。圖／一蘭提供
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萬聖節期間，將會有期間限定的南瓜筷套。圖／一蘭提供
萬聖節期間，將會有期間限定的南瓜筷套。圖／一蘭提供
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一蘭拉麵萬聖節
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