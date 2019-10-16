八月堂可頌變身南瓜球 百貨萬聖節限定美食上桌
2019-10-16 21:49
聯合報 記者江佩君
／即時報導
想到萬聖節，馬上就會聯想到應景的南瓜燈，南瓜也是萬聖節最有主題意象的標誌物。SOGO便以「南瓜」為主題，即日起至11/3 SOGO台北三館餐廳聯手推出「HALLOWEEN萬聖美食節」，各國料理都端出節日限定的南瓜料理，用美食呼應節慶氣氛。
位於SOGO忠孝館、擅長設計特色口味的人氣可頌「八月堂」，推出萬聖節限定的南瓜球，使用新鮮南瓜手工熬煮成泥，包裹在鬆軟香甜的丹麥麵包中，外型也設計的像顆可愛小南瓜，售價55元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
復興館「晶湯匙」 推出瑪莎曼南瓜牛肉，用整顆南瓜搭配風味濃厚的瑪莎曼咖哩及牛腱肉，原價780元，特價650元。
敦化館「Sarabeth’s」的早午餐菜單也有新的選擇，推出南瓜布丁法式吐司+南加州酪梨番茄三明治+美式咖啡/精選好茶任選2杯，售價880元。
隨著萬聖節即將到來，林口三井OUTLET 中央廣場應景改造為「萬聖驚嚇庭園」，也推出一系列限定商品，像是「31冰淇淋」推出萬聖甜密兔限定聖代、「PAUL」推出南瓜造型皇家檸檬塔。另外，10/26～10/27、下午一點到六點推出快閃活動「萌鬼出遊怪FUN小市集」，設有大小朋友的互動小遊戲、拍照體驗等攤位讓大小朋友玩樂。
留言