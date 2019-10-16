八月堂可頌變身南瓜球 百貨萬聖節限定美食上桌

2019-10-16 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



SOGO忠孝館八月堂萬聖南瓜球，每個售價55元。圖／SOGO提供 分享 facebook 想到萬聖節，馬上就會聯想到應景的南瓜燈，南瓜也是萬聖節最有主題意象的標誌物。SOGO便以「南瓜」為主題，即日起至11/3 SOGO台北三館餐廳聯手推出「HALLOWEEN萬聖美食節」，各國料理都端出節日限定的南瓜料理，用美食呼應節慶氣氛。

位於SOGO忠孝館、擅長設計特色口味的人氣可頌「八月堂」，推出萬聖節限定的南瓜球，使用新鮮南瓜手工熬煮成泥，包裹在鬆軟香甜的丹麥麵包中，外型也設計的像顆可愛小南瓜，售價55元。

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復興館「晶湯匙」 推出瑪莎曼南瓜牛肉，用整顆南瓜搭配風味濃厚的瑪莎曼咖哩及牛腱肉，原價780元，特價650元。

敦化館「Sarabeth’s」的早午餐菜單也有新的選擇，推出南瓜布丁法式吐司+南加州酪梨番茄三明治+美式咖啡/精選好茶任選2杯，售價880元。