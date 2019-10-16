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全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材

2019-10-16 21:41聯合報 記者陳睿中／即時報導

九宮格式的設計，可依照食材特性放置於不同位置烹煮。記者陳睿中／攝影
九宮格式的設計，可依照食材特性放置於不同位置烹煮。記者陳睿中／攝影
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乾杯旗下最新重慶麻辣鍋餐廳「麻辣45」，自10月16日正式開幕。店內強調是全台唯一以「100%和牛油」製作成鍋底的重慶麻辣鍋，並可以「九宮格式吃法」，品嚐毛肚、黃喉等經典重慶食材。座落於45樓的絕佳景緻，不只是全台最高麻辣鍋，也能給人遼闊的用餐視野。為慶祝開幕，還推出「嫩牛肉肉量升級」、「買牛舌送牛舌」等優惠活動。

乾杯集團目前擁有乾杯、老乾杯、和牛47、黑毛屋等品牌，「麻辣45」則是將「和牛」與「重慶麻辣鍋」相互結合所創造出的新品牌。餐廳位於微風信義45樓，共148坪，設有150席座位。店內使用帶著傳統味的桌椅、燈具，搭配現代化的設計風格，營造出略帶懷舊感的用餐環境，也透過大片的落地窗，呈現出高樓層的景觀優勢。

麻辣45使用「九宮格吃法」，將鍋具分成9格，不僅適合撈料，而且各有不同的溫度，以達到「燙、煮、酣」等3種功能。中心最燙，適合燙毛肚、肉片；十字位置適合煮蔬菜、豆腐；至於使用文火的四角格，適合將骨髓、豬腦等食材慢燉入味。

由於乾杯每年和牛使用量達250公噸，因此麻辣45的湯底，全部奢侈地使用和牛油為底，再添入石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒，還有雲南青花椒等45種辛香料，創造出全台唯一的「100%和牛油麻辣鍋底」，滋味甘醇豐厚又帶著川味辛辣。另外也有使用干貝、金華火腿熬煮的雞濃湯、牛肉清湯可供選擇。

食材部份，麻辣45備有約百種食材，除了日本、澳洲和牛、西班牙伊比利豬等料理外，還有「5秒牛舌」、「現切澳洲和牛嫩牛肉」等招牌料理。其中現切澳洲和牛嫩牛肉，就有麻辣、泡椒、醬油、原味等4種口味可供選擇，另外菜單上也有毛肚、鴨腸、黃喉等重慶代表性的麻辣鍋食材，甚至也有芍粉、貢菜、炸酥肉等配料。若是喜歡滑嫩口感的食客，亦可來份重慶老饕必點的「腦花」嘗嘗。

麻辣45採單點制，每人鍋底費用依時段為150～350元。火鍋配料、蔬菜單盤約68～88元起；肉盤則為180元起。估計每人客單價約1,200～1,500元。為慶祝開幕，即日起，凡點購「嫩牛肉商品」（每份280元起），可享肉量免費中升大；凡點購「5秒牛舌」（每份280元），即贈同份量的5秒牛舌兌換券。

麻辣45提供有日本、澳洲等多款和牛食材。記者陳睿中／攝影
麻辣45提供有日本、澳洲等多款和牛食材。記者陳睿中／攝影
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招牌的「5秒牛舌」，每份280元。記者陳睿中／攝影
招牌的「5秒牛舌」，每份280元。記者陳睿中／攝影
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現切澳洲和牛嫩牛肉，有麻辣、泡椒、醬油、原味等4種口味可供選擇，280元起。記者...
現切澳洲和牛嫩牛肉，有麻辣、泡椒、醬油、原味等4種口味可供選擇，280元起。記者陳睿中／攝影
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毛肚、鴨腸、黃喉與腦花，乃是重慶麻辣鍋必備的經典食材，每份120元起。記者陳睿中...
毛肚、鴨腸、黃喉與腦花，乃是重慶麻辣鍋必備的經典食材，每份120元起。記者陳睿中／攝影
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座落於45樓的絕佳景緻。圖／乾杯提供
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「麻辣45」共提供約百款食材，包含和牛、伊比利豬等多種高級肉品。記者陳睿中／攝影
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在麻辣45，可以用麻辣鍋型態，品嚐到現涮和牛的滋味。記者陳睿中／攝影
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九宮格以中間溫度最高，適合涮肉、毛肚等食材。記者陳睿中／攝影
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脆口的貢菜、容易吸附湯汁的鈴鐺捲，也是重慶火鍋的常見食材。記者陳睿中／攝影
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