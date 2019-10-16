全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材
2019-10-16 21:41
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
乾杯旗下最新重慶麻辣鍋餐廳「麻辣45」，自10月16日正式開幕。店內強調是全台唯一以「100%和牛油」製作成鍋底的重慶麻辣鍋，並可以「九宮格式吃法」，品嚐毛肚、黃喉等經典重慶食材。座落於45樓的絕佳景緻，不只是全台最高麻辣鍋，也能給人遼闊的用餐視野。為慶祝開幕，還推出「嫩牛肉肉量升級」、「買牛舌送牛舌」等優惠活動。
乾杯集團目前擁有乾杯、老乾杯、和牛47、黑毛屋等品牌，「麻辣45」則是將「和牛」與「重慶麻辣鍋」相互結合所創造出的新品牌。餐廳位於微風信義45樓，共148坪，設有150席座位。店內使用帶著傳統味的桌椅、燈具，搭配現代化的設計風格，營造出略帶懷舊感的用餐環境，也透過大片的落地窗，呈現出高樓層的景觀優勢。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
麻辣45使用「九宮格吃法」，將鍋具分成9格，不僅適合撈料，而且各有不同的溫度，以達到「燙、煮、酣」等3種功能。中心最燙，適合燙毛肚、肉片；十字位置適合煮蔬菜、豆腐；至於使用文火的四角格，適合將骨髓、豬腦等食材慢燉入味。
由於乾杯每年和牛使用量達250公噸，因此麻辣45的湯底，全部奢侈地使用和牛油為底，再添入石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒，還有雲南青花椒等45種辛香料，創造出全台唯一的「100%和牛油麻辣鍋底」，滋味甘醇豐厚又帶著川味辛辣。另外也有使用干貝、金華火腿熬煮的雞濃湯、牛肉清湯可供選擇。
食材部份，麻辣45備有約百種食材，除了日本、澳洲和牛、西班牙伊比利豬等料理外，還有「5秒牛舌」、「現切澳洲和牛嫩牛肉」等招牌料理。其中現切澳洲和牛嫩牛肉，就有麻辣、泡椒、醬油、原味等4種口味可供選擇，另外菜單上也有毛肚、鴨腸、黃喉等重慶代表性的麻辣鍋食材，甚至也有芍粉、貢菜、炸酥肉等配料。若是喜歡滑嫩口感的食客，亦可來份重慶老饕必點的「腦花」嘗嘗。
麻辣45採單點制，每人鍋底費用依時段為150～350元。火鍋配料、蔬菜單盤約68～88元起；肉盤則為180元起。估計每人客單價約1,200～1,500元。為慶祝開幕，即日起，凡點購「嫩牛肉商品」（每份280元起），可享肉量免費中升大；凡點購「5秒牛舌」（每份280元），即贈同份量的5秒牛舌兌換券。
留言