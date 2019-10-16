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中職／桃猿三局上連3安再攻2分 4:0領先兄弟

板橋大遠百歷年最大獎 周年慶買2千抽158萬BMW

2019-10-16 19:28聯合報 記者江佩君／即時報導

百貨周年慶一年比一年戰況激烈，去年周年慶並未端出汽車大獎的遠東百貨，今年周年慶全台大手筆將送出10台車，當中板橋大遠百要送出158萬BMW汽車，為歷年送出的最高價車款，消費滿2,000就可抽。不只如此，針對VIP WEEK再送杜拜來回機票共3組，陸空兩大大獎出手豪氣。

板橋大遠百即日起至11月12日展開周年慶優惠，期間於全館百貨服飾、名品累計滿5,000送500；化妝品、內睡衣單筆滿2,000送200，滿1萬再加送300。國際精品與大家電單筆滿1萬送1,000。

除了滿千送百回饋外，今年適逢HAPPY GO PAY上線再釋出雙重優惠，持HAPPY GO App或遠東百貨App，使用HAPPY GO PAY消費再加送點數，單筆滿2,000送HAPPY GO點數200點，200點可兌換100元紅利券，另遠百再加碼單筆滿2,000加送100元電子抵用券。

若使用HAPPY GO PAY綁定遠銀信用卡，化妝品、內睡衣消費滿2,000送500（抵用券＋紅利券）最高享25%回饋；百貨服飾滿5,000回饋1,300、最高享26%回饋；國際精品滿2萬最高回饋14.7％；家用滿5萬5千元最高回饋20％；大家電滿6萬元最高回饋16%。

板橋大遠百今年共推超過5萬組美妝特惠組，資生堂最熱賣的百優趁早組甚至打到38折，為首四日排隊組中全館最殺特惠組。家電部分，今年以氣炸鍋、吸塵器為熱門夯品。有亮眼表現的國際精品，引進瑞士精品「BALLY」進駐，為雙北首家據點。

板橋大遠百今年周年慶目標25億、成長3%，全年營收未稅將衝破百億。遠百全台各店周年慶目標為130億、成長5%。

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