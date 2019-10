板橋大遠百歷年最大獎 周年慶買2千抽158萬BMW

2019-10-16 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 /即時報導



百貨周年慶一年比一年戰況激烈,去年周年慶並未端出汽車大獎的遠東百貨,今年周年慶全台大手筆將送出10台車,當中板橋大遠百要送出158萬BMW汽車,為歷年送出的最高價車款,消費滿2,000就可抽。不只如此,針對VIP WEEK再送杜拜來回機票共3組,陸空兩大大獎出手豪氣。

板橋大遠百即日起至11月12日展開周年慶優惠,期間於全館百貨服飾、名品累計滿5,000送500;化妝品、內睡衣單筆滿2,000送200,滿1萬再加送300。國際精品與大家電單筆滿1萬送1,000。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高! × i 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

除了滿千送百回饋外,今年適逢HAPPY GO PAY上線再釋出雙重優惠,持HAPPY GO App或遠東百貨App,使用HAPPY GO PAY消費再加送點數,單筆滿2,000送HAPPY GO點數200點,200點可兌換100元紅利券,另遠百再加碼單筆滿2,000加送100元電子抵用券。

若使用HAPPY GO PAY綁定遠銀信用卡,化妝品、內睡衣消費滿2,000送500(抵用券+紅利券)最高享25%回饋;百貨服飾滿5,000回饋1,300、最高享26%回饋;國際精品滿2萬最高回饋14.7%;家用滿5萬5千元最高回饋20%;大家電滿6萬元最高回饋16%。

板橋大遠百今年共推超過5萬組美妝特惠組,資生堂最熱賣的百優趁早組甚至打到38折,為首四日排隊組中全館最殺特惠組。家電部分,今年以氣炸鍋、吸塵器為熱門夯品。有亮眼表現的國際精品,引進瑞士精品「BALLY」進駐,為雙北首家據點。