悔恨！他在IKEA買45元時鐘 卻抽中頭獎「整單免費」

2019-10-16 20:24 聯合新聞網 綜合報導



一名新竹男性消費者在IKEA購買平價「STOMMA白色時鐘」花費了45元，沒想到結帳時意外抽中該店頭獎，整筆消費金額全免。 圖／取自爆廢公社 分享 facebook 一名新竹男性消費者在IKEA購買平價「STOMMA白色時鐘」花費了45元，沒想到結帳時意外抽中該店頭獎，整筆消費金額全免，他哭笑不得地說「我只覺得笑死」，大家在爆廢公社看到發票照片後，留言深有同感「恭喜獲得頭獎獎金45元」，更稱是「比悲傷更悲傷的頭獎」。

IKEA為了慶祝來台25周年，卡友在11月13日前不限金額購買家具、家飾，結帳時會獲得一張刮刮卡，大獎項依序有「整單免費」、「歡聚全家餐」、「風格浴室組」、「家的靈感書」等等，還有機會入住IKEA pop-up hotel快閃旅館。

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收銀台店員試著緩頰表示，「不要這樣想啦！這是好事，還有一個在桃園中頭獎也是只買了100多塊而已啊」，男子當下心想「『乾』，我只買45塊，你這是安慰我還是補刀？」，隨後便聽到後台傳出歡樂的笑聲，他說店員甚至笑到忘記退還剛收下的45元，只好又回頭去把錢要回來。

網友們留言，「後悔沒把整間店買下來厚」、「等於買時鐘不用錢，被送鐘更令人生氣」，也有人出現同樣情景「我有中過整車免費…那一次只花了39元買蠟燭....自己都笑了」，還有人幽默說「我們先恭喜IKEA，啊搞錯中獎人了」。